4779 случаев коронавируса в Беларуси с начала вспышки. Рекордные 575 за последние сутки

Tut.by

Пресс-служба Минздрава в официальном телеграм-канале сообщила свежую статистику по зараженным коронавирусом в стране.

В Беларуси зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента. Умерли 42 пациента. По данным на 16 апреля, напомним, было зафиксировано 4204 случаев заражения коронавирусом.

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