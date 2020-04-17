В Беларуси зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента. Умерли 42 пациента.
По данным на 16 апреля, напомним, было зафиксировано 4204 случаев заражения коронавирусом.
Пресс-служба Минздрава в официальном телеграм-канале сообщила свежую статистику по зараженным коронавирусом в стране.
В Беларуси зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента. Умерли 42 пациента.
По данным на 16 апреля, напомним, было зафиксировано 4204 случаев заражения коронавирусом.