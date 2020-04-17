В РФ за сутки выявлено больше 4000 зараженных коронавирусом. Пик наступит только к 9 мая

В РФ зарегистрированы еще 4069 заболевших коронавирусом, сообщает в пятницу оперативный штаб по борьбе с заболеванием Covid-19.

Общее число заразившихся достигло 32 007 человек. За последние сутки умер 41 человек с коронавирусом, за всю эпидемию - 273 человека. Выздоровели за сутки 286 человек.

В Москве за последние сутки умерли 14 человек, теперь в столице 127 жертв COVID-19, всего зараженных - 16 146 человек.

Но до пика заболеваемости коронавирусом в столице еще далеко, а значит регионам РФ - еще дальше.

"Ближайшие недели будут трудными", - сказала в пятницу, 17 апреля, заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, в Москве пик придется на следующие две-три недели, то есть примерно к 9 мая.

Нагрузка на систему здравоохранения города выросла в разы, ведется масштабная работа по перепрофилированию коек. Однако москвичи по-прежнему нуждаются в медицинской помощи по другим профилям. Поэтому нагрузка усиливается как на стационары, занятые в борьбе с новым вирусом, так и на другие больницы.

Московская городская клиническая больница N15 имени О.М. Филатова работает уже на пределе возможностей, почти все койки в реанимации заняты.

Как сообщил РИА "Новости" главный врач медучреждения Валерий Вечорко, в среднем в сутки в больницу поступают порядка 150 пациентов. "Наш стационар изначально был рассчитан на прием 1,3 тысячи пациентов, но мы уже перевыполнили эту цифру. Последнюю неделю у нас находится на лечении больше полутора тысяч пациентов, из которых 130 являются реанимационными", - рассказал Вечорко. Больница задействовала все резервы. "Конечно, какие-то еще остались, но мы работаем уже на пределе возможностей. Порядка 80 наших аппаратов ИВЛ уже заняты, увы, такая нерадужная картина", - сказал Вечорко.

На утро 17 апреля в больнице N40 в московской Коммунарке находится на лечении 501 пациент. Из них с диагнозом внебольничная пневмония - 499 (99,6%), COVID-подтвержденных - 351 (70%), в ОРИТ - 45 (9%), на ИВЛ - 23 пациента (51%).

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова поблагодарила столичных врачей за работу. "Уверена, что, видя ваш ежедневный подвиг, москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью и безопасности окружающих и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни. Мы обязательно справимся с тем вызовом, что сегодня стоит перед нами. Мы вместе сделаем все, чтобы победить коронавирус!" - сказала Ракова.

При этом она отметила, что результаты борьбы зависят не только от докторов, но и от управленческих решений властей и сознательности граждан в соблюдении режима самоизоляции.