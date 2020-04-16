Путин объявил о переносе парада Победы

Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и ежегодной акции "Бессмертный полк" из-за пандемии коронавируса. Накануне его попросили об этом российские ветеранские организации.

"Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 мая", - сказал Путин во время заседания Совбеза. Его слова цитирует агентство РИА Новости.

Российский президент пообещал, что все мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в нынешнем году - но позже. Точную дату он не назвал.

О том, что в Кремле приняли решение о переносе парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ранее со ссылкой на различные источники сообщали Русская служба Би-би-си, РБК и Интерфакс.

Еще в субботу, 11 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускал, что парад Победы в Москве могут перенести - но отмечал, что рано или поздно он обязательно состоится.

Обращение ветеранов

В среду, 15 апреля, российские ветеранские организации направили Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.

"К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно", - говорилось в нем.

Обращение к президенту подписали руководители 12 крупных ветеранских организаций, включая председателя Российской ассоциации героев Владимира Шаманова, председателя Клуба военачальников Анатолия Куликова и главу организации "Боевое братство" Бориса Громова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже заявил, что обращение ветеранских организаций будет рассмотрено.

Близкие к минобороны источники газеты "Ведомости" отмечали, что официально о переносе парада может быть объявлено в ответ на обращение ветеранских организаций к Путину.

Когда может пройти парад

Накануне председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в беседе с Интерфаксом отмечал, что перенести парад могут на 24 июня - "день, в который в 1945 году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова", либо на 3 сентября - в день окончания Второй мировой войны

Главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский однако отмечал, что парад вряд ли проведут в июне, поскольку в таком случае военную технику и военнослужащих-участников парада пришлось бы долго держать на полигоне в Алабино или возвращать к местам дислокаций.

По мнению Мураховского, парад было бы логично перенести на осень - либо на начало сентября, ближе ко дню окончания Второй мировой, либо на 7 ноября, чтобы нынешний парад проходил в день исторического парада 1941 года.

В конце марта, отвечая на вопрос, возможно ли проведение парада без зрителей, Песков заявил: "Необходимо сделать так все, чтобы с одной стороны отдать должное памяти героизму нашего народа, нашей великой страны, а с другой стороны, не подвергать опасности здоровье людей".