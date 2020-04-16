Заболевших COVID-19 с начала вспышки в Беларуси — уже 4204. Умерли 40 человек

В Беларуси 4204 случая коронавируса, сообщает телеграм-канал Минздрава.

По состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов.

По данным на 15 апреля, напомним, было зафиксировано 3728 случаев коронавируса, умерли 36 человек. За сутки — 476 новых случаев.

Рост количества заболевших Минздрав связывает с тем, что стали проводить больше тестов. В Беларуси уже проведены 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействованы 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах. По прогнозу замминистра здравоохранения Елены Богдан, ситуация с регистрацией от 300 до 400 случаев COVID-19 в сутки в Беларуси продлится еще две-три недели.

Специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны. Именно поэтому ВОЗ рекомендует Беларуси перенос общественных мероприятий; карантин людей, имевших шанс заражения вирусом; создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение; сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.