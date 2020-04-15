Вторая Великая депрессия: США ждут падение экономики до 40%, дохода лишатся 25 млн человек

На утро 15 апреля в США в результате пандемии коронавируса зафиксировано более 609 тысяч заболевших, свыше 26 тысяч скончались. Ситуация не позволяет начать открывать экономику страны, хотя президент Дональд Трамп намерен возобновить работы некоторых секторов уже к 1 мая. В условиях полнейшей неопределенности крупнейшие банки обновили прогнозы и теперь ждут катастрофического обвала американской экономики - на 40%. В апреле из-за закрытия предприятий и карантина страна потеряет порядка 25 миллионов рабочих мест. Такого в истории еще не было. Американцев ждут времена хуже, чем во время Великой депрессии.

По скорректированному прогнозу Morgan Stanley, экономика рухнет на 38%. Предприятия закрываются во всех штатах. На протяжении всего второго квартала работы будут лишаться минимум по миллиону американцев в месяц. За три минувшие недели в США уже поданы 16,8 млн заявок на пособие. И хотя в третьем квартале должен начаться рост, вернуть удастся лишь треть потерь первой половины года. По итогам 2020-го в Morgan Stanley предсказывают сокращение реального ВВП на 5,5% - максимальное падение с 1946 года.

В Бюджетном управлении конгресса США полагают, что ВВП недосчитается как минимум 28% во втором квартале, но при негативном сценарии "масштаб может оказаться гораздо большим". В Сredit Suisse ожидают рекордного сокращения ВВП США на 33,5% уже в этом квартале. Это означает, что период с 1 апреля по 30 июня станет худшим за всю историю наблюдений начиная с 1945 года, сообщает РИА "Новости".

Какие-то регионы США пострадают сильнее других. В разных городах разные производственные мощности, разная промышленность, разные виды производственной деятельности, различный рынок труда. Некоторые из них, в силу специфики работы, более уязвимы к заражению COVID-19.

Эксперты Brookings Institution, изучив экономическое состояние 139 городов США, пришли к выводу, что 27 из них наиболее сильно пострадают из-за эпидемии в ближайшие два месяца. Их анализ основывался на налоговых показателях этих городов, на их доле в тех отраслях промышленности, которые более уязвимы при сокращении рабочих мест из-за эпидемии. От того, как быстро город ощутит негативный экономический эффект от коронавируса, зависит его основной источник доходов и степень восприимчивости к изменяющейся экономике во время пандемии, пишет Business Insider. К примеру, те территории, у которых в общем объеме доходов налоги на недвижимость занимают большую часть, не увидят пока негативного экономического эффекта.

27 городов США, которые наиболее экономически уязвимы во время эпидемии коронавируса:

1. Коламбус (штат Огайо) обладает мощной диверсифицированной экономикой, в городе широко представлены такие отрасли, как авиастроение, производство электроники и энергетического оборудования, пищевая промышленность, текстильная отрасль, страховое и банковское дело, оборонная промышленность. Доля занятых в профессиях с высокой долей уязвимости перед эпидемией составляет 16,0%.

2. Цинциннати (штат Огайо). В городе расположены штаб-квартиры многочисленных крупных компаний. Это крупный промышленный и экономический центр. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 17,1%.

3. Боулинг-Грин (штат Кентукки). Это город с населением, превышающим 67 тысяч человек. Город является образовательным и торговым центром не только штата, но и всей страны. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 16,5%.

4. Толидо (штат Огайо) - город с развитой промышленностью, в частности здесь развито машиностроение. Помимо прочего, это крупный образовательный центр. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 16,7%.

5. Кливленд (штат Огайо) - образовательный центр США. Здесь множество образовательных учреждений, в частности Кливлендский государственный университет. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 15,1%.

6. Орора (штат Колорадо). Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 17,1%.

7. Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) имеет чрезвычайно важное военное значение: в городе расположены две авиабазы, крупная воинская часть, а также Командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 16,5%.

8. Спрингфилд (штат Миссури) является третьим по величине городом в этом штате. В городе проживает более 400 тысяч человек. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 16,7%.

9. Гранд-Рапидс (штат Мичиган) - один из крупных центров мебельной промышленности. В городе развиты такие секторы, как металлообработка, бумажная, химическая отрасли промышленности. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 18,3%.

10. Талса (штат Оклахома) - второй по величине город штата с населением около 390 тысяч жителей. Раньше экономика города в значительной степени зависела от нефтяной промышленности, а после экономического спада и последующей диверсификации здесь создана экономическая база в области энергетики, финансов, авиации, а также телекоммуникационных и технологических секторов. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 17,9%.

11. Луисвилл (Кентукки). Доля занятых в особо уязвимых отраслях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 16,6%.

12. Фейетвилл (Арканзас) - 19,1%.

13. Акрон (Огайо) - 15,2%.

14. Лексингтон (Кентукки) - 16,7%.

15. Оклахома-Сити (Оклахома) - 20,1%.

16. Денвер (Колорадо) - 17,1%.

17. Канзас-Сити (Миссури) - доля занятых в особо уязвимых отраслях составляет 15,6%.

18. Бирмингем (Алабама) - 15,6%.

19. Линкольн (Небраска) - 16,7%.

20. Сент-Луис (Миссури) - 15,6%.

21. Скоттсдейл (Аризона) - 18,0%.

22. Колледж-Стейшен (Техас) - 17,8%.

23. Монтгомери (Алабама) - доля занятых в особо уязвимых отраслях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 15,1%.

24. Тусон (Аризона) - 17,2%.

25. Лаббок (Техас) - 17,7%.

26. Колумбус (Джорджия) - 15,5%.

27. Индианаполис (Индиана) - доля занятых в особо уязвимых отраслях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 18,0%.