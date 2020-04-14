"Коммерсант" сообщил о первых случаях коронавируса в российской арми

Вирусом инфицированы трое российских военнослужащих, еще более 130 солдат находятся под наблюдением, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванный источник.

В вооруженных силах России зафиксированы первые случаи коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во вторник, 14 апреля, газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванный источник. По ее сведениям, вирусом SARS-CoV-2, по данным на 30 марта, были инфицированы как минимум трое военных - прапорщик, полковник, а также мичман Северного флота. Под наблюдением находятся не менее 133 военнослужащих, контактировавших с ними.

Министерство обороны РФ официально не подтверждало этой информации. 3 апреля подконтрольный ему телеканал "Звезда" сообщал, что на коронавирус проверено более 4500 российских военных и что результаты их тестов были отрицательными.

"Неустойчивая" ситуация с коронавирусом

Между тем газета "Коммерсант" напоминает, что в конце марта Минобороны представило в правительство России информацию о "неустойчивой" ситуации с коронавирусом в вооруженных силах. К 12 апреля российское военное ведомство сообщило, что подготовило для инфицированных 32 госпиталя, рассчитанных более чем на 4800 коек.

Из-за эпидемии коронавируса Минобороны отложило начало работы призывных комиссий и отправку новобранцев в войска. В министерстве подчеркнули, что всех призывников проверят на коронавирус и отправят на 14-дневный карантин.