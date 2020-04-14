Опрос: Более трети россиян считают, что Путин отстаивает интересы олигархов

Президент России Владимир Путин поддерживает интересы олигархов: банкиров и крупных предпринимателей. Так считают 38% россиян, сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".

Крупные бизнесмены отняли в этом опросе первое место у силовиков. По данным источника, это произошло впервые за все время исследований, которые проводятся с 2000 года.

В этот раз об отстаивании Путиным интересов силовиков заявили 37% респондентов. В октябре 2017 года это соотношение было 41 на 31% в пользу силовиков.

По мнению 28% опрошенных, президент выражает интересы чиновников, 18% полагают, что Путин заботится о нуждах среднего класса, 17% — что он отстаивает интересы руководителей крупных предприятий, 16% — что заботится о простых людях. Наименьшее число участников опроса — 8% — сказали о деятельности Путина на благо культурной и научной элиты.

Не в лучшую сторону меняется и общее отношение россиян к президенту. 56% воспринимают его с симпатией либо не могут сказать о нем ничего плохого, 25% относятся к нему нейтрально или настороженно, еще 16% воспринимают Путина с антипатией либо не могут сказать о нем ничего хорошего. Сумма положительных оценок Путина продолжает падать второй год подряд, отмечают "Ведомости".