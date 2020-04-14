Количество случаев коронавируса в Беларуси выросло до 3281, умерли 33 человека

Минздрав в официальном телеграм-канале сообщил, что, по данным на 14 апреля, в стране зафиксирован 3281 случай коронавируса.

По данным на 14 апреля, зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Сейчас госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они лечатся амбулаторно. 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки зафиксировано 362 новых случая заражения. Рекордным по приросту было 9 апреля, когда за сутки количество случаев увеличилось на 495.

Напомним, последнюю неделю количество зарегистрированных случаев увеличивается на несколько сотен в сутки. Минздрав это связывает с тем, что стали проводить больше тестов. Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны. Именно поэтому ВОЗ рекомендует Беларуси перенос общественных мероприятий; карантин людей, имевших шанс заражения вирусом; создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение; сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.