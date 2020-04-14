Путин признал, что распространение коронавируса усиливается, и сформулировал направления дальнейших действий

Президент России Владимир Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА "Новости".

"Обстановка с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой. Ближайшие недели во многом станут определяющими. Все действия властей должны быть выстроены оптимальным образом, с запасом и с учетом всех факторов", - отметил президент.

Он подчеркнул, что пик заболеваемости коронавирусом не пройден даже в Москве. "У нас очень много проблем. Нам здесь особенно хвастаться нечем и ни к чему. Особенно не нужно расслабляться, потому что, в целом, как вы сами об этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден", - призвал Путин.

Глава государства также предупредил участников совещания, что недоработки в борьбе с эпидемией со стороны регионов будут рассматриваться как преступная халатность, которая повлечет не только административную ответственность.

"Вместе с тем, как вы сами сказали, другие регионы РФ отстают от Москвы на три-четыре недели. Это значит, что у них у всех есть еще запас времени. Но этот запас может быстро таять. Его нельзя расходовать бездумно - он должен быть использован самым эффективным образом", - подчеркнул президент.

Глава государства выделил шесть основных задач:

1. На первом плане остается ситуация, складывающаяся в крупных городах, в том числе в столице. "Конечно, я хотел бы услышать от вас информацию, доклады, как вы оцениваете текущую ситуацию в целом по стране и по отдельным регионам, - сказал Владимир Путин, обращаясь к участникам совещания. - Особенно, в территориях с повышенными рисками. К таким территориям, конечно, <...> относятся Москва, Московская область, крупные города, включая миллионники, где большая концентрация и плотность населения. Какие дополнительные меры обеспечения безопасности, защиты здоровья граждан здесь принимаются?"

2. Президент отметил, что для успешной борьбы с инфекцией важно точное прогнозирование. "Для того чтобы и дальше действовать на упреждение, <...> нам нужен объективный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трех, семи и десяти дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно", - сказал Владимир Путин.

3. Он отметил, что действия чиновников, работающих в сфере здравоохранения, должны быть скоординированными. "Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм. В этой связи вновь обращаю внимание на необходимость четкого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, на слаженность, хочу обратить внимание, работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник. Необходимые полномочия для координации всей этой работы у правительства есть", - пояснил президент.

4. Глава государства фактически признал, что на все регионы медицинских ресурсов не хватит, а потому придется "латать дыры" там, где это необходимо прежде всего. "Сейчас необходимо эффективно задействовать все наши ресурсы. Повторю, нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях. Речь, в том числе, о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы", - пояснил президент.

5. Остро стоит и вопрос кадров. Владимир Путин попросил "доложить, как идет формирование дополнительных медицинских бригад". "Здесь, как мы и договаривались, необходимо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, а также профильных вузов и училищ. Естественно, что такие специалисты, так же как и их коллеги, должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты", - подчеркнул он.

Владимир Путин добавил, что "конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить". Он предложил "подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям".

6. На борьбу с "коронавирусной заразой" Владимир Путин предложил бросить армию. "Вы знаете, что военнослужащие министерства обороны работают и работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт использовать и здесь (в России. - Прим. NEWSru.com)", - сказал президент.

По его словам, на выделенные "дополнительные деньги" министерство обороны "уже практически развернуло работу во многих регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе".

Пик эпидемии не пройден даже в Москве, отметил президент. Поэтому расслабляться рано. Запас времени для подготовки к борьбе с коронавирусом у регионов в две-три недели есть, но он быстро тает, добавил глава государства.

Путин призвал не создавать дополнительные проблемы для граждан и подчеркнул, что будет рассматривать как преступную халатность, если что-то вовремя не доделано. А ситуацию с недобросовестным исполнением некоторыми санитарно-эпидемиологических норм назвал разгильдяйством.

В России 18 328 заболевших COVID-19, почти полторы тысячи поправились, 148 человек умерли. Во многих регионах действует режим повышенной готовности, граждан все более настойчиво принуждают оставаться дома, почти полностью прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.