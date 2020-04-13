Животные Чернобыля в отчаянии бродят после пожара: появилось сильное видео

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения нанес очень сильный вред экосистеме заповедника

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить уже более десяти дней подряд. Бедствие нанесло непоправимый вред уникальной фауне Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника, которая десятками лет в отсутствие людей восстанавливалась после катастрофы 1986-го года. В сети показали невероятно сильное видео с животными, пострадавшими от пожара.

На видео с дрона сняты масштабы возгораний в заповеднике. А две лошади Пржевальского растерянно бегают по выжженной земле, которая когда-то стала их домом.

Ведь около 15 лет назад 36 лошадей Пржевальского завезли в Чернобыльскую зону в качестве эксперимента. По последним подсчетам в 2018 году насчитывалось уже 110 особей. Неизвестно теперь, что будет с популяцией этих уникальных животных, что еще в средине XX века исчезли из естественной среды их обитания - Монголии.

Специалисты главной причиной лесных пожаров в Чернобыле в этом году, да и во всей Украине, называют поджоги селянами травы. Так, многие фермеры просто экономят – поджигают траву на поле, которое отдыхало, вместо того, чтобы переорать ее трактором. Кроме того, многие убеждены, что таким образом удобряют землю. В результате такой деятельности и возникают лесные пожары, когда огонь охватывает и другие участки близ поля.

Одного из виновников пожара в Чернобыле даже задержали. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Он говорит, что поджог траву забавы ради.

Кроме того, в Киевской области специфика климата способствует распространению пожаров. Поскольку лесная рубка запрещена, в лесах много сухостоя, поваленных деревьев. Когда огонь с полей добирается до них, пожар остановить практически невозможно.

Не последнюю роль играет и изменение климата, что особенно заметно в 2019-2020 годах. Осадков очень мало, после бесснежной зимы почва сухая.