Сервис оформления цифровых пропусков рухнул в первый же день работы

На сайте мэра Москвы mos.ru в первый день работы сервиса по оформлению цифровых пропусков для поездок по городу произошел сбой. Страница авторизации не загружается или возникает ошибка после прохождения ряда этапов регистрации. Власти столицы объяснили это кибератакой.

На сайте мэра Москвы mos.ru в первый день работы сервиса по оформлению цифровых пропусков для поездок по городу произошел сбой. Страница авторизации не загружается или возникает ошибка после прохождения ряда этапов регистрации. Власти столицы объяснили это кибератакой.

"Очевидно, что система сейчас для всех беспрецедентна абсолютно. Мы сегодня за последние три часа испытали атак, - думаю, что заказных, - столько, сколько не испытывали за последние два квартала", - сообщил радиостанции "Эхо Москвы" руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

В Telegram-канале московского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса говорится, что бот-атаки на сервера mos.ru проводятся "в том числе из-за рубежа". Расследованием причин атаки и выявлением ее источников будут заниматься правоохранительные органы.

По словам Лысенко, сервер "очень упорно пытаются взломать", но безрезультатно, так как "форма в любом случае работает, у нас эта структура отработана годами".

По словам главы департамента, жители Москвы уже успели оформить более 780 тысяч пропусков разного типа, из них около 80% - рабочие пропуска. В ДИТ планируют выдать до 1,5 миллиона рабочих пропусков на время режима самоизоляции.

Напомним, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно на портале nedoma.mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377.

Система оформления пропуска носит заявительный характер. Внесенные данные будут проверяться, в случае предоставления недостоверных сведений пропуска будут аннулированы. Пропуск действует только при предъявлении паспорта. При несовпадении данных пропуск будет считаться недействительным.