Коронавирус грозит россиянам резким падением доходов и ростом безработицы

Во втором квартале 2020-го безработица в России достигнет пика, ВВП из-за распространения вируса SARS-CoV-2 упадет на 18 процентов, реальные доходы россиян - на 17,5 процента, считают эксперты ВЭБ.РФ.

Экономике России во втором квартале 2020 года грозит падение на 18 процентов из-за режима самоизоляции, массово вводимого в регионах страны с целью сдержать распространение коронавируса SARS-CoV-2, и обвала цен на нефть. Реальные располагаемые доходы россиян за аналогичный период могут сократиться на 17,5 процента, следует из прогноза Института исследований ВЭБ.РФ, обнародованного агентством РБК в воскресенье, 12 апреля. Кроме того, на второй квартал придется пик безработицы, полагают эксперты.

Отмена ограничений возможна не ранее середины мая

Пик заболеваемости COVID-19 в России придется на конец апреля - начало мая, следует из прогноза. По мнению составителей, власти большинства регионов смогут приступить к отмене режима самоизоляции и ограничительных мер с середины мая, однако в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области это станет возможно не ранее середины июня.

Итоги года - прогнозируемые рост безработицы и падение ВВП

По итогам года уровень безработицы может подняться до 7 процентов, а реальные располагаемые доходы россиян - упасть на 6,5 процента, говорится в прогнозе. Кроме того, авторы считают, что сильнее всего от ситуации с коронавирусом пострадают гостиничный бизнес и сфера общественного питания, транспортная сфера, культура и спорт, а также оптовая и розничная торговля.

ВВП России по итогам 2020-го может снизиться на 3,8 процента. Однако экономика восстановится уже в 2021 году, если власти до конца года задействуют весь пакет антикризисных мер, говорится в прогнозе. Аналитики утверждают, что в этом случае последующий рост ВВП составит от 4 до 4,8 процента.

Сравнение антикризисных пакетов в РФ, США и ряде стран ЕС

Пакет мер по поддержке населения и бизнеса в России составит от 0,7 до 1,2 процента ВВП, считают эксперты. Они приводят для сравнения объемы помощи экономике в Германии (37 процентов ВВП), Италии (20 процентов), Великобритании (16 процентов), Франции (14 процентов) и США (12,4 процента). Составители прогноза особо выделяют необходимость дополнительных мер, среди которых - увеличение программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса в РФ, а также списание их долгов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, произошла в Китае в конце 2019 года. С тех пор опасный возбудитель проник в 210 стран и территорий. Вирус выявлен у 1,8 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 113 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США. В России вирус обнаружен у 15 770 человек, 130 больных скончались.