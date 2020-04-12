В Германии число выздоровевших после COVID-19 впервые превысило число заболевших

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных. Об этом сообщил в воскресенье берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), передает ТАСС.

Количество подтвержденных случаев заражения в ФРГ составляет 120 479.

Выздоровели 60 200 пациентов. От последствий заражения коронавирусом в стране умерли 2 673 человека. Таким образом, число инфицированных сейчас составляет 57 606.

Больше всего зараженных в ФРГ фиксируется в Баварии. Там, по информации института Коха, заразились 32 282 человека и умерли 786. За ней следуют федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия с 24 267 инфицированными и 495 летальными исходами и Баден - Вюртемберг с 24 078 случаями заражения и 649 умершими.

Власти Германии на днях решили продлить меры против коронавируса по меньшей мере до 19 апреля. Гражданам страны запрещено собираться в группы более чем по двое, закрыты культурно-развлекательные центры и парки, прекращена работа сферы услуг. Находясь на улице, люди должны соблюдать дистанцию 1,5 м друг от друга.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 12 апреля, который также ведет подсчет, заразились более 1,77 миллиона человек, 108 902 погибли, 404 тысячи пациентов вылечились. Наибольшее число жертв - в Италии (там умерли 19 468 пациентов), за ней идут Испания, Франция, Великобритания, США, Иран, Бельгия и Китай.