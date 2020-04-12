В Беларуси умерли 26 пациентов с COVID-19

Мир продолжает борьбу со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен почти у 1,8 млн жителей планеты, скончались свыше 108 тысяч.

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы почти 1,8 миллиона, от последствий заражения умерли более 108 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса.

В Беларуси по состоянию на утро 12 апреля умерли 26 человек с коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 2578, сообщает министерство здравоохранения. По данным Минздрава, 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения к воскресенью выздоровели 203 человека.