Памятные мероприятия к 75-летию освобождения Бухенвальда прошли онлайн

Эпидемия коронавируса внесла коррективы в памятные мероприятия на мемориале в бывшем концентрационном лагере.

Памятная церемония, посвященная 75-летней годовщине освобождения концентрационного лагеря Бухенвальд прошла в субботу, 11 апреля, в измененном формате в связи с эпидемией коронавируса и отменой всех массовых мероприятий в Германии. Фонд "Мемориал Бухенвальд и Миттельбау-Дора" перенес все публичные встречи, в которых должны были принять участие бывшие узники лагеря, на 2021 год. Сами сотрудники мемориала возложили венки.

Памятные мероприятия этого года были перенесены в онлайн-режим: в интернете опубликовано "Тюрингское заявление" под названием "75 лет спустя. Поддержание исторической ответственности - защита демократии и прав человека". В документе особо подчеркивается, что "права человека, демократия и свобода ни в коем случае не могут восприниматься как нечто само собой разумеющееся", и говорится о росте правого радикализма с упоминанием последних актов насилия в Германии по расовым мотивам.

Заявление подписали политические и общественные деятели, а также бывшие узники лагеря Бухенвальд. На веб-сайте также размещены письма узников, оставшихся в живых и их потомков, а также речи, которые должны были быть произнесены на мемориальных церемониях в Веймаре и Нордхаузене.

Освобождение концентрационного лагеря Бухенвальд заключенными и подразделениями вооруженных сил США произошло 11 апреля 1945 года. По данным фонда, в период с 1937 по 1945 год в Бухенвальде и Миттельбау-Доре недалеко от Нордхаузена нацисты уничтожили более 76 000 мужчин, женщин и детей. Сюда были депортированы со всей Европы более 340 000 человек.

Другие мемориалы по всей Германии, в том числе Равенсбрюк, Заксенхаузен и Берген-Бельзен, планируют подобные онлайн-мероприятия в ближайшие дни.