ВОЗ рекомендует готовиться к худшим сценариям. Шутки кончились, а Лукашенко выходит на лед

Беларусь вступила в фазу распространения коронавируса на уровне сообщества, наступило время готовиться к худшим сценариям, и это потребует полной консолидации руководства страны и общества. Об этом в субботу, 11 апреля, на пресс-конференции в Минске заявил руководитель миссии ВОЗ. Он рекомендуют полностью запретить общественные мероприятия и принять меры по физическому дистанцированию. Количество случаев заражения коронавирусом в Беларуси на 11 апреля выросло до 2226. Смертей – до 23.

"Мы видим результаты белорусской политики сдерживания распространения эпидемии при сохранении функционирования системы здравоохранения. Однако ресурсы системы могут быть быстро истощены пандемией, как мы наблюдали это во многих странах. Беларусь не исключение. Многие страны были готовы с запасом, которого оказалось недостаточно в ситуации резкого роста острых случаев", - сказал на пресс-конференции в Минске глава миссии ВОЗ Патрик О’Коннор.

Он также отметил, что в последние дни количество заболевших удваивается каждые два-три дня. Представитель ВОЗ не ответил на прямой вопрос журналистов, когда можно ожидать пика эпидемии в Беларуси и какое количество инфицированных может оказаться на пике. По его словам, стоит посмотреть на крутую кривую роста количества заболевших и признать, что Беларусь входит в новую четвертую фазу борьбы с инфекцией. Соответственно нужны и новые меры, чтобы переломить ситуацию. По оценке главы миссии ВОЗ, пора действовать активнее, чтобы не перегрузить систему здравоохранения.

Необходимо прекратить общественные мероприятия», - подчеркнул Патрик О’Коннор.

Ситуация, по его словам, вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер: "Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки, передача стала происходить на уровне всего сообщества. Мы рекомендуем все меры физического дистанцирования. Они предполагают предупреждение массового скопления людей, обеспечение карантина лиц, контактировавших с заболевшими, использование для работы телеконференций, онлайн обучения, ограничения передвижения людей. Это поспособствует замедлению распространение эпидемии и позволит системе здравоохранения нарастить потенциал, обучить персонал",- отметил Патрик О’Коннор.

Он также подчеркнул, что "физическое дистанцирование - это не социальная изоляция. Людей нужно поддерживать психологически и информационно. Включая поддержку уязвимых групп. В новой фазе очень важно, чтобы все люди помогали системе, и чтобы все понимали, почему предпринимаются новые новые меры для сдерживания эпидемии, и почему нужно становиться более ответственными".

По словам главы миссии ВОЗ, "наступило время готовиться к худшим сценариям, активировать экстренные планы, укреплять взаимодействие всех органов власти. Ситуация требует участия всех - от руководства до каждого человека в отдельности. Напоминаю, что это забег на долгую дистанцию, а не спринт. Комплекс мер должен приниматься на 12—18 месяцев".

Как сообщил глава Минздрава РБ Владимир Караник в ходе пресс-конференции, по состоянию на 11 апреля лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников: "Там, где клиники были перепрофилирование заранее, меньше заражённых. Больше всего заболевших - Витебск и Минск, в других регионах единицы. (…) Большая часть заболевших медработников чувствует себя хорошо. Те, кто имеет клинические проявления, получают лечение".

Чиновники ВОЗ высказывались дипломатично, но, судя по заявлению главы миссии, можно сделать вывод о том, что есть основания для претензий к белорусским властям по недостаточному информированию общества о распространении эпидемии в стране.

С момента регистрации нулевого пациента в Беларуси Минздрав заявлял, что больницы готовы к приему большого количества инфицированных коронавирусом. Однако судя по созданным волонтерами чатам, врачи и сегодня продолжают обращаться за помощью, в клиниках не хватает средств индивидуальной защиты – масок и спецодежды.

Факт, что к эпидемии оказались не готовы и гораздо более экономически сильные, чем Беларусь, страны. Но единицы белорусских врачей осмеливаются говорить о проблемах. СМИ цитируют их, преимущественно не называя реальных имен. Это порождает недоверие ко всей официальной информации Минздрава.

Рост числа инфицированных Министерство здравоохранения объясняет бОльшим количеством проведенных тестов. Сообщения о летальных исходах неизменно сопровождается пояснением, что у умерших был целый букет болезней, и большинство из них люди преклонного возраста. Между тем, судя по комментариям родственников погибших, это не всегда соответствует действительности.

Недоверие также вызывают и официальные комментарии о том, что причиной смерти стали именно осложнения болезней, диагностированные либо задолго до заражения вирусом, либо когда пациенту уже был поставлен диагноз КОвид-19 . Факт, что в первую очередь инфекция становится смертельной для людей с ослабленным иммунитетом. Об этом белорусам говорят с телеэкранов. Но не говорят о другом, что не менее важно, - часто с вирусом не справляется иммунитет молодых и здоровых.

В результате аудитория смотрит в кривое зеркало реальности, в котором призывы соблюдать меры предосторожности не выглядят убедительными и обязательными для всех.

Только 9 апреля представитель странового офиса ВОЗ Бердыкличев заявил, что его организация рекомендует властям в Беларуси вводить более системные меры социального дистанцирования вплоть до карантинных мер. До этого этот же чиновник Всемирной организации здравоохранения давал интервью государственному телевидению, в котором одобрял действия белорусских властей, и только однажды – в интервью TUT.BY – заявил о необходимости улучшить информирование населения о ситуации в стране. Именно одобрение ВОЗ тактики властей по сути до сих пор являлось аргументом госСМИ за точечную борьбу с эпидемией.

Тактику точечной борьбы – "не фронтом" - как единственно верную для Беларуси до сих пор отстаивал Лукашенко. Он перестал шутить про вирус и давать советы, как с ним бороться. Но продолжает говорить о том, что коронавирус – не единственная (читай – не первоочередная) проблема. Глава государства обсуждает с подчиненными лесные пожары, ход посевной кампании, расширение использования электроэнергии после введения в строй БелАЭС и требует от правительства – угрожая ему отставкой - обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты.

Изменилась за последнюю неделю тональность государственных СМИ, но по совокупности выдаваемой в эфир информации у аудитории государственных телеканалов остается ощущение раздвоения реальности.

Например, они не рассказывают, что на сайтах местных исполкомов ряда больших и малых городов и поселков опубликованы распоряжения по борьбе с инфекцией. Замалчивание этих мер у многих создает впечатление, что в стране совсем ничего не делают для сдерживания эпидемии. Чиновники, с одной стороны, будто соревнуются, кто из них лучше проявит себя в противостоянии нарастающей панике. С другой, - многие предпринимают все, что от них зависит, но при этом не выступают в госСМИ. Эта ситуация порождает комментарии в духе – вертикаль уже не подчиняется Лукашенко.

Этот тезис опровергли в пятницу, 10 апреля, ведущие программы «Клуб редакторов» на Первом государственном телеканале. В этом же шоу ответственность за разжигание паники в Беларуси возложили на журналистов негосударственных медиа, мол, они нагнетают ситуацию, преувеличивают опасность, создают истерический фон, заставляющий людей совершать неадекватные реальному положению дел поступки. В частности, скупать маски, антисептики, затариваться всеми подряд продуктами.

Как рождаются слухи

Несколько пациентов с коронавирусом ведут дневники и прямые репортажи из белорусских больниц в телеграм-каналах, инстаграме и других интернет-ресурсах. Они пишут и рассказывают на видео о значительно отличающихся условиях в тех клиниках, куда они попали. Где-то есть отдельные боксы со всеми удобствами, где-то душ и туалет в коридоре перед двухместными палатами, а где-то многоместные палаты с единственным туалетом на этаже.

Рознятся также и отзывы о врачах: много слов благодарности медперсоналу за внимание, проводимые обследования и психологическую поддержку, но есть и возмущение, в частности, отсутствием необходимых средств индивидуальной защиты для врачей и пациентов. Кроме того, как пишут авторы больничных дневников, есть случаи, когда контакты первого уровня оказываются вместе в многоместных палатах, и в таком случае люди задаются вопросом – не подхватили ли они вирус, попав в клиники. Сейчас контактных пациентов без подтвержденных диагнозов уже выписывают на домашний карантин. Предусмотрена ответственность за несоблюдение самоизоляции.

Наряду с реальными свидетельствами реальных пациентов и очевидцев развития эпидемии в Беларуси со скоростью вируса размножаются телеграм-каналы со словом «корнавирус» в названии. Люди начинают верить в небылицы, в частности, потому что не получают ответы на естественные в нынешней ситуации вопросы.

Так, на брифинге в пятницу, 10 апреля, выяснилось, что Минздрав не дает объективную статистику о количестве смертельных случаев, вызванных заражением коронавирусом, учитывая в своих отчетах только те, когда единственной причиной смерти стал COVID-19. «Были пациенты, когда коронавирусная инфекция была элиминирована, но она запустила необратимые процессы в организме. Таких пациентов Минздрав не учитывает в статистике смертей от COVID-19», - сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан. По ее словам, таких пациентов «несколько».

Так же Богдан отказалась называть число умерших от COVID-19 медицинских работников, сказав, что она их не считала на сегодня, и сославшись на заявление врачей о биоэтике: "Я не буду говорить цифру по одной простой причине, что даст цифра если я скажу один, а их два на самом деле. Что даст эта информация?", - заявила Богдан.

Кроме того, она заявила на брифинге в пятницу, что в связи с эпидемией в Беларуси до сих пор работают по плану А. Это ее заявление - по сути - опроверг глава Минздрава в субботу. По его словам, уже реализуется четвертый сценарий, каждый из которых рассчитан на меры в зависимости от количества установленных случаев инфицирования. В то же время Владимир Караник, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не видит смысла сообщать содержание всех планов, выразив надежду, что все их использовать не придется.

Глава Минздрава уповает на сознательность белорусов: «Если каждый из нас ограничит свои контакты на 25 процентов, то это сделает необходимость крайних мер достаточно призрачной. А если наполовину ограничить свои необязательные контакты, то страна способна пройти эпидемию без перегрузки системы здравоохранения».

Между тем, высшее руководство страны не подает пример. Решение о прекращении спортивных турниров, по словам Караника, принимает не Минздрав.

Александр Лукашенко в субботу, 11 апреля, принял участие в хоккейном матче. Распоряжений об отмене репетиций парада к 9 мая не поступало.