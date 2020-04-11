Границы стран Шенгенской зоны могут остаться на замке до сентября

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что границы стран Шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября из-за пандемии коронавируса. Таким пессимистичным прогнозом он поделился на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов страны, сообщает BFMTV со ссылкой на участника мероприятия.

Макрон сослался на ситуацию в США, которые с большим отрывом вышли на первое место в мире по числу заболевших и умерших, при этом пик распространения коронавируса в стране еще не пройден. В Африке же эпидемия только набирает обороты, а в Азии не исключена вторая волна COVID-19.

В понедельник, 13 апреля, Макрон выступит с обращением к нации, в котором, как ожидается, продлит режим самоизоляции, истекающий 15 апреля, а также объявит о новых мерах. Внешние границы Евросоюза закрыты с 17 марта сроком на 30 дней. 8 апреля Еврокомиссия рекомендовала продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.

Сейчас запрет распространяется на все поездки, которые не являются неотложными. Исключение сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.

На данный момент в мире зарегистрировано более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом и 103803 смертей. На втором месте после США по числу заболевших и умерших находится Испания, далее по статистике следуют Италия, Франция, Германия и Китай.