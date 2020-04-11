Пожары в Чернобыльской зоне тушат с самолетов и вертолетов

К тушению продолжающихся вот уже неделю пожаров близ ЧАЭС подключены 312 человек и 83 единицы техники.

Ликвидация пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) в Киевской области продолжается вот уже около недели. К тушению привлечены 312 человек и 83 единицы техники, в том числе три самолета и три вертолета, сообщили в субботу, 11 апреля, в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожары не прекращаются на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Открытого огня нет, однако наблюдается тление травяного настила. В пятницу, 10 апреля, на очаги было сброшено около 240 тонн воды.

По данным госслужбы, показатели радиационного фона в районе ЧАЭС стабильные. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.

Следователи подозревают 27-лтнего мужчину в поджоге

Между тем, в пресс-службе Нацполиции сообщили, что следователи подозревают 27-летнего раннее судимого жителя села Раговка (Житомирской области) в том, что он намеренно поджег сухую траву в районе Котловского лесничества. Мужчине вручили соответствующее уведомление. Речь идет о нарушении части 1 статьи 245 УК Украины об "уничтожении или повреждении объектов растительного мира".

По сообщению полиции, 27-летний мужчина признался, что трижды поджигал сухостой "ради забавы", а когда огонь ветром понесло дальше, не смог потушить его.

Общая площадь огня составляла 100 гектаров

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС начался 4 апреля. На седующий день общая площадь огня составляла 100 гектаров.

Ранее экс-глава Чернобыльского экологического центра Олег Бондаренко в интервью DW рассказал, почему подобное возгорание потенциально представляет собой угрозу. "Во время пожара в воздух поднимается масса аэрозолей, которые являются вредными сами по себе и могут включать радиационно загрязненные частицы", - пояснил Бондаренко. По его мнению, для профессиональной оценки ситуации следует сравнивать концентрацию аэрозолей до и во время пожара.