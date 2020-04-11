Навальный нашел у Медведева остров с рыболовной базой

Алексей Навальный утверждает, что остров в устье Волги, на котором расположена одна из резиденций Дмитрия Медведева, подарил ему бизнесмен Алишер Усманов.

В собственности бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, как утверждает Алексей Навальный, имеется целый остров с расположенной на нем рыболовной базой. Это следует из видеоролика оппозиционера, опубликованного им в пятницу, 10 апреля, а также расследования на ту же тему журналистов портала "Проект".

Резиденция зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева расположена недалеко от Астрахани, в устье Волги, на территории двух искусственных островов общей площадью 27 гектаров, говорится в расследованиях. Кроме главного дома площадью 1688 квадратных метров на острове построены спа-комплекс с бассейном, восемь гостевых домиков и корпус для прислуги, а также ресторан, баня и кинотеатр 5D.

Как утверждают журналисты "Проекта", им удалось лично пообщаться со строительным мастером, занимавшимся возведением "дачи" - Константином Петрусенко, который подробно рассказал расследователям об устройстве

базы и показал ее фотографии.

Местные жители также подтвердили, что Медведев прилетает на остров несколько раз в год на вертолете, пишет "Проект".

Связь острова Медведева с Алишером Усмановым

Как издание "Проект", так и Алексей Навальный связывают офшор, на который оформлена волжская "дача" Медведева с именем бизнесмена Алишера Усманова. Как указывается на сайте Навального, земля, на которой построена резиденция Медведева, принадлежит российской компании ООО "Лотос Проект". Эта российская компания принадлежит кипрскому офшору RUETKA ASSETS LIMITED. Кипрский офшор принадлежит другому кипрскому офшору - SALSBERG HOLDINGS LIMITED. Этот офшор, в свою очередь, является собственностью фирмы с острова Мэн - WHITE PEAK (IOM) INVESTMENTS, а эта фирма с острова Мэн еще одной фирме с острова Мэн - трасту WHITE PEAK (IOM).

При этом три компании с острова Мэн управляются одной и той же фирмой - Bridgewaters, которая, согласно журналистскому расследованию BBC, принадлежит Алишеру Усманову, утверждает Навальный.

Исходя из этих фактов, оппозиционер называет астраханскую резиденцию Медведева "взяткой, которую лидер "Единой России", работавший и президентом страны, и премьер-министром, получил от олигарха".