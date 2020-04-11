Коронавирус: США могут ввести санкции против стран, не забирающих своих граждан

Как следует из подписанного Трампом меморандума, в условиях пандемии под ограничения могут подпасть страны, затягивающие прием своих граждан из США.

Президент США Дональд Трамп вечером в пятницу, 10 апреля, подписал меморандум, предполагающий введение санкций в отношении стран, которые неоправданно затягивают принятие своих граждан, желающих выехать из Соединенных Штатов в условиях пандемии.

"Государства, которые не принимают или неоправданно откладывают принятие своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2, создают неприемлемые риски для американцев в сфере общественного здравоохранения. Соединенные Штаты должны быть в состоянии осуществить возвращение на родину иностранных граждан, которые нарушают законы США", - подчеркивается в распространенном Белым домом документе.

Не позднее чем через 7 дней после уведомления МВБ

В соответствии с меморандумом Госсекретарь США Майкл Помпео должен запустить план по введению санкций в рамках Закона об иммиграции и гражданстве не позднее, чем через семь дней после получения уведомления со стороны министерства внутренней безопасности.

Ограничительные меры могут быть отменены, если "иностранное государство без необоснованных задержек возобновило прием" своих граждан, подчеркивается далее в документе.

Меморандум должен прекратить свое действие 31 декабря, если не будет продлен.

Трамп анонсировал ослабление ограничительных мер

В тот же день Трамп сообщил, что уже в предстоящий вторник, 14 апреля, может ослабить ограничительные меры в стране, связанные с эпидемией коронавируса. Данный шаг президент назвал "самым важным решением в своей жизни".

Ранее, 8 апреля, самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Москву, забрал из Нью-Йорка лишь 46 граждан РФ. Об этом сообщила обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Марина Аствацатурян, которая вылетела этим рейсом.

В США общее число инфицированных коронавирусом, по данным портала Worldometer, превысило полмиллиона человек. C начала пандемии выявлено 502 876 носителей SARS-CoV-2. По информации на сайте Университета имени Джонса Хопкинса, этот показатель составляет 500 399 человека. От последствий вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 скончались 18 637 человек. За последние сутки в стране впервые умерли более чем 2000 человек.