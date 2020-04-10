Правительство России готово заморозить цены на продукты, которые уже подскочили на 10-20%

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции "Единая Россия" о возможном замораживании цен на продукты.

Итоги видеосовещания фракции с премьером в четверг, 9 апреля, обнародовал председатель комитета Госдумы по информполитике, депутат от ЕР Александр Хинштейн. "Председатель правительства согласился практически со всем, что было предложено фракцией. Это касается и ограничений цен на лекарства, на продукты питания и иные товары первой необходимости", - цитирует депутата ТАСС.

С предложением заморозить цены выступил глава фракции ЕР Сергей Неверов, который считает, что наценку на каждом этапе цепочки нужно ограничить цифрой в 10%. Рост цен он назвал результатом действий недобросовестных посредников. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь назвал рост цен на продукты "беспределом" и раскритиковал крупные розничные сети за наценки, заявив, что они "забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат". Володин перечислил, какие именно торговые сети завышают стоимость продуктов - "Пятерочка", "Лента", "Магнит".

В последние дни в российских магазинах стали резко расти цены на продукты питания. И не только на товары из списка "первой необходимости". Резко выросли в цене, к примеру, имбирь и лимоны. За последнюю неделю они подорожали в несколько раз: в Москве стоимость имбиря выросла в 20 раз - теперь он стоит минимум 1500 рублей за килограмм (но встречается и цена в 7 тыс. за кило). Все из-за того, что прошел слух о целебных свойствах имбиря и лимонов в борьбе с коронавирусом. Хотя Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не вмешивается в эту ценовую политику, поскольку данные продукты не считаются социально значимыми, Генпрокуратура РФ уже поручила проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны, которые способствуют укреплению иммунитета.

Что касается повышения цен примерно на 20% на консервы, чай, кофе и какао, то в ФАС считают это обоснованным, так как закупочные цены на эти продукты растут из-за пандемии коронавируса и падения курса рубля - эти товары импортируются, и ценообразование их связано с курсом доллара США. Такое повышение цен в ведомстве сочли обоснованными. До 15% дорожают также макароны, хлеб и другие мучные изделия. Тому причиной - увеличение расходов транспортных компаний, которые выросли с начала марта двукратно.

Многие сорта рыбы в Россию завозятся из-за рубежа, поэтому и цены на них также связаны с валютным курсом - растут траты на транспортировку и обеспечение безопасности труда, подорожали тара и упаковка.

Вообще падение курса рубля может вызвать подорожание не только продуктов, но и всех импортных товаров в диапазоне 10-35%.

Такая мера, как замораживание цен, уже применялась в прошлом. Но практика показала, что именно "замороженные" продукты дорожают быстрее остальных. Россия проходила замораживание цен на социальные продукты в 2007 году. Тогда правительство договорилось с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на молоко, масло, хлеб и яйца. В результате именно эти продукты дорожали быстрее других: прирост цен в ноябре 2007-го - марте 2008 года составил 14,6% по "замороженным" товарам против 11,8% по продовольствию в целом.

Замораживание цен стало для потребителей бомбой замедленного действия. Об этом напоминает и Минэкономразвития в своем недавнем письме: "Замораживание цен или установление "потолка цены" в конце 2007-го - начале 2008 года приводило к сокращению производства и исчезновению в отдельных регионах хлеба и других "замороженных" продуктов, при этом после окончания "заморозки" цены резко подскакивали".

Механизм сдерживания цен в условиях пандемии, который легко распространить на продукты, у правительства уже есть. В конце марта вступил в силу закон, который разрешает правительству замораживать цены на лекарства во время чрезвычайной ситуации либо при угрозе распространения опасного заболевания. Если в течение месяца лекарства необоснованно дорожают более чем на 30%, власти смогут устанавливать на 90 дней максимально допустимые цены на препараты и медизделия.

Говоря о последствиях решения о заморозке цен, экономисты предупреждают, что вслед за этим последует дефицит товаров, очереди и разгул теневого рынка.

Как заявил в интервью телекомпании "Дождь" экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко, эксперименты с ограничением цен на фармрынке уже привели к тому, что для производителей жизненно важных лекарств стало невыгодно их производить, для аптек они просто перестали существовать, так как это стало экономически не целесообразно. По его словам, заморозка цен приведет лишь к сокращению перечня товаров в магазинах. При замораживании цен производитель просто перестанет производить, а ритейлеры перестанут закупать этот товар, так как этот процесс перестает быть рентабельным и грозит постоянными проверками разнообразных ведомств и поисками крайнего. Это приводит к тому, что товары с "замороженными ценами" просто отсутствуют на полках магазинов.

"Экономика не управляется. Это - математика. Если вы хотите снизить цены, то есть единственный и непреложный принцип - надо увеличивать, кратно увеличивать производство товаров. То есть, если у вас есть какая-то проблема с гречкой (имбирем, лимонами и т.д.), то надо массово это закупать и завозить", - объяснил экономист Потапенко.

Заведующая кафедрой Стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор Елена Ведута также отметила, что заморозка цен вызовет серьезные негативные последствия.

"Начнем прежде всего с того, что, когда говорят красивые слова о регулировании цен, на практике это всего-навсего лишь фиксация цен. Это то, что мы проходили в Советском Союзе, и то, что нас погубило. Фиксация цен будет означать, что появляется спекулянт, и он применяет очень привычный метод обогащения, то есть поменяет виды спекуляций: раз он не сможет спекулировать кредитами, наступает для него время спекуляции товарами. Но опять-таки я соглашусь с Мишустиным: да, это правильно, надо поддержать те слои, которые не могут покупать товары по высоким ценам. Но фиксацией их не поддержишь. Все эти продукты попадут спекулянтам. И тот несчастный, который сегодня сидит запертый дома, без работы, он будет вынужден спекулянту переплачивать за этот продукт. На теневом рынке будут гулять высокие цены", - пояснила профессор Ведута в интервью агентству "Регнум".

"Проблема решается очень просто, и нам не нужно делать вид, что мы не понимаем как. Для всех слоев, особенно для подавляющего большинства граждан, кроме самых богатых, вводятся карточки, продуктовые карточки. Там фиксированная цена. Конечно, тут же появятся спекулянты. Поэтому, вспоминаем наш советский опыт периода курса на индустриализацию, когда в начале 1930-х годов были открыты магазины государственной коммерческой торговли - это те магазины, в которых продавалось все, но по рыночным ценам. Если мы накормили самым необходимым все слои населения, то затем лишние деньги, которые оказались у некоторых людей, могут быть потрачены в государственной коммерческой торговле. Пожалуйста, приобретайте там товары безо всяких спекулянтов. Вот и все решение, зачем искать что-то новое?" - объясняет экономист.