На авианосце "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 400 заражений коронавирусом

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен уже у 416 военнослужащих на авианосце США, стоящем у берегов Гуама, заявили в Пентагоне. Тесты взяты почти у всех из более чем 4000 человек на борту.

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен уже у 416 военнослужащих на борту атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт". Такие данные представительница министерства обороны привела в четверг, 9 апреля. По ее словам, тесты взяты почти у всех из более чем 4000 человек на судне.

Таким образом, менее чем за неделю количество инфицированных выросло вдвое. Один из солдат находится в отделении интенсивной терапии на острове Гуам - неинкорпорированной территории США.

Скандал вокруг отставки капитана авианосца

Несколькими днями ранее капитан авианосца Бретт Крозье был отправлен в отставку, после того как его записка с требованием принять жесткие меры для подавления вспышки заболевания на борту стала достоянием гласности. Крозье настаивал, чтобы военнослужащим позволили сойти на берег сразу после прибытия корабля к берегам Гуама. "Мы не на войне. Моряки не должны умирать", - написал он в мейле, выдержки из которого попали в прессу.

Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли обвинил капитана в том, что этот документ не был сохранен в тайне. По его словам,Бретт Крозье вызвал ненужную "панику" и "продемонстрировал крайне плохую способность оценивать ситуацию в разгар кризиса". Между тем в интернет попали любительские видеозаписи, на которых видно, как сотни членов экипажа авианосца "Теодор Рузвельт" аплодисментами провожают своего бывшего капитана.

Вскоре после изгнания с корабля коронавирус был обнаружен и у самого Крозье. А 7 апреля министр обороны США отправил в отставку исполняющего обязанности министра военно-морских сил Модли после того, как в скандал вокруг вспышки коронавируса на авианосце и увольнения капитана корабля, вызвавшего возмущение американской общественности, вмешался президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по степени распространения коронавируса. По состоянию на 10 апреля он выявлен почти у 470 000 человек, около 17 000 больных скончались.