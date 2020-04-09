Коронавирус: почти полтора миллиона заболевших, скачок смертности в США и Британии

Число людей, заразившихся коронавирусом по всему миру, приближается к отметке полтора миллиона, почти 90 тысяч умерли, около 337 тыс. выздоровели. Среди всех стран от Covid-19 больше всего пострадали США: здесь более 432 тысяч заболевших и почти 15 тысяч смертей.

В среду, второй день подряд, в США оплакивали почти 2 тыс. умерших. Впрочем, американские власти надеются, что пик заболеваемости близок и, как выразился президент Дональд Трамп, "в конце туннеля забрезжил свет".

Между тем, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал все страны объединиться в борьбе с новым вирусом, не пытаясь политизировать ситуацию.

Ранее Трамп обвинил ВОЗ в том, что организация слишком поздно стала бить тревогу по поводу нового коронавируса и чрезмерно ориентируется на Китай.

В Британии в среду было зарегистрировано рекордное число смертей за сутки от Covid-19 - 938 человек, общее число зараженных превысило 60 тысяч. Всего от коронавируса скончались около 7,1 тыс. жителей страны.

Премьер-министр Борис Джонсон провел третьи сутки в больнице, он по-прежнему находится в отделении реанимации, однако, по словам министра финансов Риши Сунака, уже "сидит в постели и общается с медперсоналом".

В начале следующей недели на очередном заседании чрезвычайного правительственного комитета COBRA британские власти пересмотрят карантинные меры, введенные 23 марта.

Об их ослаблении речь не идет. Напротив, граждан призывают особенно добросовестно выполнять рекомендации правительства во время пасхальных каникул, на которые синоптики прогнозируют потепление до +25 градусов по Цельсию.

Британская полиция предупреждает, что в ближайшие две недели будет в усиленном режиме следить за соблюдением карантинных норм на улицах и в парках.

Между тем в Уэльсе объявили о продлении срока карантина, а первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что режим самоизоляции продлится еще, как минимум, несколько недель.

Герцог и герцогиня Кембриджские позвонили по видеосвязи в школу Casterton Primary Academy в Ланкашире, чтобы пообщаться с детьми, чьи родители работают в ключевых сферах экономики - Национальной службе здравоохранения, супермаркетах и транспортных агентствах. Все учебные заведения в Британии закрыты на карантин, школы могут посещать только дети ключевых работников.

В Испании количество умерших в четверг вновь уменьшилось по сравнению с предыдущими сутками, и премьер Педро Санчес заявил, что худшее скоро останется позади.

Он призвал все политические силы страны объединиться в восстановлении экономики, приведя в пример восстановление страны после смерти диктатора Франко в 1970-х годах.

Во Франции общее число летальных исходов в результате Covid-19 превысило 10 тыс. человек. Власти ужесточили карантин, разрешив выходить на прогулку только в определенные часы - до 10 утра и после 19:00.

Италия может к концу апреля ослабить карантинные меры, как сообщил в четверг Би-би-си премьер-министр Джузеппе Конти, если количество вновь инфицированных будет продолжать уменьшаться.

Он также отметил, что у Евросоюза есть все шансы доказать свою бесполезность в ходе нынешней пандемии, поскольку Брюссель неохотно отреагировал на призыв оказать помощь наиболее пострадавшим от коронавируса странам, в частности, Италии.

Летальность от коронавирусной инфекции в этой стране также продолжает снижаться, как и количество пациентов отделений интенсивной терапии. Однако Италия по-прежнему остается лидером по общему числу летальных исходов от нового вируса - 17 669.

Тем временем в Нидерландах поправилась, переболев Covid-19, 107-летняя женщина.

Корнелия Рас заболела 17 марта, на следующий день после своего 107-го дня рождения, сообщает голландская газета AD.

Возможно, она заразилась на церковной службе, также как и 40 других прихожан, на ней присутствовавших. 12 из них умерли.

Корнелия Рас стала самым пожилым известным врачам пациентом в мире, победившим коронавирус.