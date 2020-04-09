В Беларуси с начала вспышки — 1486 случаев коронавируса. 16 человек умерли

В Беларуси с начала вспышки зафиксировано 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели. 16 человек с коронавирусом скончались, сообщает Минздрав.

Накануне сообщалось о 1066 выявленных случаях заражения коронавирусом. Таким образом, прирост за день составил 420 человек — это рекорд с начала вспышки.

На стационарном лечении находится 1331 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. «55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов», — добавили в Минздраве.

16 человек с коронавирусом скончались. «В основном это пациенты, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», — отметили в Минздраве.

После лечения выздоровели 139 человек.

Также приводятся данные по регионам:

в Минске 699 человек с коронавирусом госпитализированы, 102 выздоровели, 6 умерли;

в Витебской области 364 человека с коронавирусом госпитализированы, 35 выздоровели, 7 умерли. Ситуация в регионе напряженная — за сутки заболевших с коронавирусом в больницах стало больше почти вдвое;

в Минской области 153 человека с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел, 3 умерли;

в Гомельской области 35 человек с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел;

в Могилевской области 35 человек с коронавирусом госпитализированы (местные власти сообщают о 41 зараженном. — Прим. TUT.BY);

в Гродненской области 28 человек с коронавирусом госпитализированы;

в Брестской области 17 человек с коронавирусом госпитализированы (местные власти еще 8 апреля сообщали о 28 госпитализированных с коронавирусом).

По состоянию на 9 апреля в Беларуси проведено более 49 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.