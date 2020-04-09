Путин борется с "коронавирусной заразой". Что он предложил и как это оценивают эксперты

Владимир Путин пообещал победить коронавирус, как в свое время Россия победила половцев и печенегов. Что же он предложил в этот раз? Би-би-си выбрала из его речи конкретные меры поддержки, которые, по мнению Путина, помогут людям и бизнесу. Получилось не очень много.

В среду президент России в режиме видеосвязи проводил совещание с губернаторами по коронавирусу. Его анонсировали как новое, уже третье обращение к гражданам. Совещание Путин начал со вступительной речи. Первая ее часть была обращена к властям - главам регионов, правительству России, ЦБ. Вторая - к народу.

Главное, о чем попросил граждан президент - потерпеть самоизоляцию в четырех стенах, пока не пройдет пик пандемии, проявить сознательность и соблюдать дисциплину. Закончил он на пафосной ноте.

"Все проходит - и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - сказал он.

Откуда взялась фраза про печенегов и половцев? Ранее Владимир Путин уже дважды упоминал ее почти дословно — в 2010 и 2013 году, как свидетельствуют сайты правительства и президента РФ. pic.twitter.com/MzK9Y63qiK — bbcrussian (@bbcrussian) April 8, 2020

В первых двух телевизионных обращениях Путин сначала объявил нерабочую неделю, а затем продлил ее до мая. Тогда же он обещал помощь бизнесу и людям. Бизнес остался недоволен. Например, тем, что Путин велел платить зарплату, но денег не дал. Какие же меры он предложил в этот раз? И что об этом думают эксперты?

Помощь людям. 5 пунктов

Временно безработные получат выплаты на детей от трех до семи лет без учета дохода, который у них был ранее.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в апреле, мае и июне смогут получить по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Те, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, смогут получить пособие по безработице по верхней планке в размере МРОТ - 12 130 рублей.

Правительство должно разработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Правительство должно распространить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам на большее число людей.

Помощь бизнесу. 2 новых пункта

Малый и средний бизнес, пострадавший от пандемии, сможет получить отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. "Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки", - пообещал Путин.

Возможно, это еще не все, ведь Путин сказал, что правительство и ЦБ должны разработать программу дополнительной поддержки бизнеса. "Помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость", - предложил президент.

Помощь медикам. 3 пункта

Медицинский персонал, непосредственно работающий с заболевшими Covid-19 в больницах, получит доплаты. Для врачей доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров, медсестер - 50 тысяч рублей, для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц.

Плюс - врачи скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тысяч рублей.

На медиков также будут распространены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета - "так, как это сделано для личного состава вооруженных сил".

Что об этом думают эксперты

Президент объявил о помощи тем, кто временно остался без работы. Они смогут получить пособия по безработице, но при этом не будет учитываться доход, который у них был ранее. Такая мера действительно расширит круг получателей пособий, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

По его словам, многие люди сейчас не могут подтвердить стаж или доход. "Сейчас затруднительно вообще справку НДФЛ получить, потому что не работают в том числе налоговые службы", - сказал Сафонов Би-би-си.

Кроме того, по его мнению, работодатели зачастую не выдают справки, потому что не хотят афишировать невыплату пособий по безработице: "Таких случаев достаточно много сейчас".

Пособие в 12 130 рублей, о котором сказал Путин, может оказаться не лишним, полагает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. "Для населения выплаты несколько улучшат положение, но понятно, что падение доходов от потери работы очень серьезное. Поэтому рост пособия до МРОТ важен, но может оказаться недостаточным", - сказал он Би-би-си.

Ранее власти предоставили пострадавшим от вспышки коронавируса микропредприятиям отсрочку по выплате страховых взносов на полгода, теперь же Путин поручил распространить эту меру на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса.

Ранее этим же предприятиям была предоставлена отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС. В среду Путин пояснил, что образовавшийся в результате долг бизнес сможет вернуть не сразу, а в течение года.

Меры поддержки бизнеса в целом не поменялись, они были уточнены, комментирует Шибанов.

"Финансовый ущерб налогоплательщикам за это время будет нанесен значительный, и мало кто сможет погасить накопленные долги перед государством сразу. Реструктуризация долга в течение года - гораздо более реалистичный путь", - заявил Би-би-си уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

"После шести месяцев долг придется возвращать, - напомнил Титов. - На наш взгляд, в текущей ситуации стоило бы просто снизить взносы до 15% для всех работодателей, которые сохраняют рабочие места".

Сафонов же рекомендует обратить внимание на опыт западных стран и расширить меры поддержки бизнеса, в том числе за счет предоставления дешевых кредитов компаниям и льгот по услугам ЖКХ населению. Эффективность господдержки будет зависеть от ее объема, резюмирует Шибанов.

Политологи считают, что Путин своими словами о мерах поддержки хотел успокоить население.

"Пустые кошельки и холодильники могут перекричать телевизор, - иронизирует политолог Константин Калачев. - Люди в большинстве еще не ощутили роста цен, но уже потратили большую часть личной "подушки безопасности". Скоро увидят рост цен и падение доходов. Надо это чем-то купировать, чтобы экономический кризис не перерос в кризис социальный".

За последние недели социальные ожидания в стране выросли и не факт, что выступление Путина удовлетворят надежды граждан и бизнеса, считает политолог Аббас Галлямов.