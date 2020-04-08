В Украине для борьбы с коронавирусом решили привлечь студентов

ru.DELFI.lt

Министерство здравоохранения Украины привлекло к борьбе с распространением в стране коронавируса студентов медицинских ВУЗов, которые учатся на старших курсах. Кроме того, в борьбу с заболеванием включили интернов.

Об этом на брифинге в Киеве в воскресенье, 22 марта, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. "Минздрав начал сотрудничество и призвал к сотрудничеству учреждения высшего медицинского образования. Мы будем привлекать к работе со случаями Covid-19 или подозрениями на коронавирус студентов-медиков 5-6 курса и интернов. Призываю студентов-медиков сконтактировать с соответствующими ответственными лицами в вузах и выйти на помощь медикам на места, выполнить свою миссию", - сказал он.

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