В России 1154 новых случая коронавируса, за сутки умерли 11 человек

В России за последние сутки зафиксировано 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах и 11 летальных исходов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Впервые с начала эпидемии суточный рост заболеваемости в России превысил тысячу человек. Общее число заболевших, таким образом, выросло до 7497 человек, 58 умерли, 494 выздоровели.

Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 697. В Санкт-Петербурге отмечено 67 новых заболевших, в Московской области - 67.

В Брянской области выявлено еще 32 заболевших, в Калининградской области - 29. В Ставропольском крае, Пензенской области, Ханты-Мансийском АО - по 19 новых случаев, в Ямало-Ненецком АО - 18, в Ивановской области - 14, в Дагестане - 13. В Коми, Краснодарском крае, Волгоградской области, Пермском крае - по 11 новых случаев.

В Тульской области подтверждено 10 новых случаев заражения, в Ростовской - 8, во Владимирской, Свердловской, Тюменской областях - по 7. В Ингушетии и Саратовской области - по 6 новых заболевших, в Орловской, Ярославской областях, Кабардино-Балкарии, Хабаровском крае - по 5. В Калужской, Псковской, Омской областях, Калмыкии и Удмуртии - по 4 новых случая коронавируса; в Белгородской, Иркутской областях, Карачаево-Черкесии (диагноз поставлен впервые), Чувашии - по 3.

В Башкирии, Кировской, Ульяновской областях прибавилось по двое заболевших, по одному случаю отмечено в Северной Осетии, Чечне, Челябинской области, Приморском крае и Крыму. Роспотребнадзор сообщает, что заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, либо выявлены как контактные.