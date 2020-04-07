В Китае впервые с начала года не зарегистрировано новых смертей от коронавируса за сутки

Ни один человек не скончался от COVID-19 в материковой части Китая за минувшие сутки, это первый случай с января, при этом выявлено 32 новых завозных случая заражения, следует из сообщения на сайте государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался", - говорится в сообщении.

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 983 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 698 человек, 21 находится в тяжелом состоянии, 285 человек выздоровели.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки их было выявлено 30, из них 9 - ввозные. Сообщается, что за минувшие сутки из карантина выпущены 42 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под медицинским наблюдением остаются еще 1033 зараженных, у которых нет симптомов. При этом за минувшие сутки два случая были переквалифицированы из бессимптомных в подтвержденные.

Заболевание COVID-19, вызванное новым коронавирусом SARS-CoV-2, начало распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. Инфекция быстро приняла характер эпидемии и вышла за пределы страны.

Ужесточение цензуры и попытки помешать распространению информации о коронавирусе начались фактически еще до начала эпидемии. Одним из тех, кто первым забил тревогу, был врач Ли Вэньлян, который известил коллег о новом вирусе. Вскоре после этого Ли вызвали в полицию и потребовали прекратить сеять панику и публично извиниться. Чуть позже доктор сам заразился коронавирусом и скончался 7 февраля.

На фоне такой политики китайских властей споры о числе жертв коронавируса в КНР продолжаются до сих пор. Так, США обвинили Китай в занижении числа жертв. А новые случаи "привезенного" заболевания были отмечены в том числе у китайцев, побывавших в России.