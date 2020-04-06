В России коронавирус за сутки подтвердился у 954 человек - самый высокий показатель с начала эпидемии

В России установлен новый суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом - 954 новых случая в 49 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Зафиксировано два летальных исхода, выздоровевших за сутки - 51 человек. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах. Число умерших превысило 50 человек, но несколько последних подтвержденных в регионах случаев пока не учтены в официальной статистике. Выздоровели за весь период 406 человек.

Наибольшее число заболевших - 591 человек - зарегистрировано в Москве, следом идут Московская область (82 человека) и Санкт-Петербург (35 человек). В Республике Коми заболел 31 человек, в Татарстане - 16, в Краснодарском крае - 11, в Ивановской, Тульской и Вологодской областях - по 10 человек.

В Воронежской и Нижегородской областях, Ставропольском крае и Республике Марий Эл заболело по 9 человек, в Бурятии, Липецкой и Тамбовской областях - по 8 человек. В Волгоградской области прирост заболевших составил 7 человек, в Архангельской области и Республике Адыгея - по 6, в Брянской, Рязанской, Ленинградской, Пензенской областях, Дагестане и Алтайском крае - по 5.

В Белгородской, Свердловской, Челябинской областях заболело по 4 человека, в Мурманской и Иркутской областях, Северной Осетии, Красноярском крае - по 3 человека, во Владимирской, Тверской, Новгородской, Оренбургской, Кемеровской областях, Карелии, Чувашии и Хакасии - по 2 человека, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской, Псковской, Ульяновской областях, Чечне, Мордовии и Крыму.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что среди новых заболевших 264 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 204 человека - от 46 до 65 лет и еще 93 человека старше 65 лет, причем 23 из них - старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 30 детей. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 4484 случая коронавируса.

Директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков пояснил в интервью РИА "Новости", что в Москве начали выявляться пациенты, заболевшие коронавирусом до самоизоляции. Он также заявил, что пик заболеваемости в Москве пока что не наступил. "Судя по тому, что было выступление президента РФ, и ограничительные меры продлили до конца апреля, то, видимо, пик еще не наступил", - сообщил Петриков.