COVID-19 в Беларуси: 700 случаев заражения, 13 смертей. Карантина нет. Начинаются тренировки к параду

По данным на 6 апреля в Беларуси 700 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 13 летальных исходов. За сутки количество заразившихся выросло на 138 человек. Число смертей увеличилось на 5. Завтра в Минске ждут миссию Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на понедельник, 6 апреля, сообщает Министерство здравоохранения, «в Беларуси проведено более 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.

На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть – лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Всего за последние двое суток из медучреждений выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении.

Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией». Количество подтвержденных случаев заражения по состоянию на 1 апреля – 217, на 5-е – 562.

Минздрав в своих сводках по-прежнему ограничивается минимумом информации. Не называет количество инфицированных с момента начала эпидемии и не дает возможности жителям разных регионов реально оценить эпидемическую ситуацию в своем населенном пункте.

Коронавирус в официальных медиа

В итоговых воскресных программах белорусского государственного телевидения ретранслировали только одну точку зрения на меры, необходимые для борьбы с инфекцией и сдерживания экономических потерь. ГосСМИ цитируют странового представителя ВОЗ, отмечающего правильность выбранной Беларусью стратегии, а также ученых, аргументирующих губительность карантина для экономики.

В то же время совсем НЕ цитируют иные взгляды на ситуацию. Например, заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и генерального директора ВОЗ доктора Тедроса Адхана Гебрейесуса: «Многие государства сейчас озадачены выбором: спасать им жизни людей во время пандемии или сосредоточиться на спасении экономики. Но это ложная дилемма — скорее, наоборот, достижение контроля над вирусом является предпосылкой для сохранения средств к существованию».

ГосСМИ продолжают сравнивать высказывания Лукашенко и президента США Трампа, умалчивая о том, что эти речи остались просто словами, в реальности Штаты ввели жесткие ограничительные меры и утвердили беспрецедентную по своим объёмам господдержку населению и бизнесу.

Государственные телеканалы приглушили бравурный тон – мол, вирус не страшнее гриппа, - о чем говорит Лукашенко с момента распространения эпидемии в Беларуси. Все силы брошены на убеждение белорусов в том, что система здравоохранения справится. И - попутно - на обличение тех, кому реакция властей на эпидемию видится угрожающей жизням тысячам белорусов.

Бравурности поубавилось, эпидемические расследования продолжаются

В стране по-прежнему проходят массовые мероприятия - продолжаются спортивные соревнования с болельщиками на трибунах. В Минске и в Гродно при большом скоплении людей отметили вербное воскресенье. Проходят военные сборы, 6 апреля вечером в центре Минска пройдет репетиция парада по случаю 9 мая.

Между тем, еще 12 марта Минздрав заявил, что «выступает за ограничение массовых мероприятий».

Чувствительность к настроениям электората до сих пор Лукашенко проявил только в одном случае – разрешил Министерству образования продлить школьные каникулы на неделю, публично заявив, что делает это по желанию родителей.

В высших и средних специальных учебных заведениях карантин не объявлен. На дистанционное обучение переводят отдельные курсы, на которых учатся студенты, госпитализированные либо с уже подтвержденным диагнозом коронавирус, либо как контакты первого уровня.

По той же причине на карантин закрывают студенческие общежития. Не рассказывая об этом публично. Однако, по словам студентов, как минимум на 14 дней изолированы все жители многоэтажного общежития N10 Минского государственного медицинского университета. Им объявили, что обучение организуют дистанционно. Вход и выход из здания запрещен. Едой обеспечит студенческая столовая, расплатиться можно будет по окончании карантина.

Утром 6 апреля стало известно, что Институт теологии Белгосуниверситета переведён на дистанционное обучение, так как один из студентов лежит в больнице с подозрением на коронавирус. Как сообщает телеграм-канал «Сидим дома с отчислено», «симптомы у парня начали проявляться 3 апреля, перед этим, 25 марта, он контактировал с проректором своего института, о котором мы писали ранее. Несколько дней назад поступила информация, что проректору становится хуже».

Примечательно, что 12 марта Минздрав отрапортовал, что «заболевших среди студентов - нет. Университет работает в обычном режиме, проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработка контактов второго уровня». Тогда же, 12 марта в Минздраве уверяли, что «никакой новой волны коронавируса в Беларуси нет». Официальное количество зараженных – 21. И с тех пор студенты добиваются перевода на дистанционное обучение.

В Витебске на дистанционку с 6 по 19 апреля перевели учреждения среднего специального и профессионально-технического образования. А также студентов Витебского государственного медицинского университета и Витебского государственного технологического университета.

О карантине на производственных предприятиях официально не сообщается. Как, впрочем, и обо всех упомянутых в этом тексте случаях.

Соседи Беларуси закрывают возможности въезда и выезда

О закрытии границ Беларусь так и не объявила. Остававшиеся варианты въезда и выезда из страны сокращают страны соседи. Литва с пятницы 3 апреля закрыла въезд на свою территорию легковых автомобилей с белорусской стороны.

С воскресенья 5 апреля Белорусская железная дорога временно отменила прямые и транзитные поезда - Минск - Москва и Брест - Санкт-Петербург, Калининград-Москва, Калининград-Санкт-Петербург - в связи с пандемией и с решением Роспотребнадзора .

С полуночи 7 апреля по киевскому времени Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком. Эвакуация украинцев будет возможна исключительно авиа или железнодорожным транспортом. «Граждане Украины смогут вернуться домой только на автотранспорте через определенные пункты пропуска: «Доманово» (с белорусской стороны «Мокраны»), «Выступовичи» («Новая Рудня»), «Славутич» («Комарин»), «Новые Яриловичи» («Новая Гута»), «Сеньковка» («Веселовка»)», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ. Меры предприняты в рамках противодействия распространению коронавируса. Такой порядок въезда в Украину будет действовать предварительно до 24 апреля.

Математические модели и количество спасенных жизней

Задержка с реализацией действенных стратегий, направленных на подавление распространения коронавируса, неминуемо приведет к меньшему количеству спасенных жизней, отмечает Директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев. Он обращает внимание на выводы научного исследования Имперского колледжа Лондона, под эгидой которого действует Центр сотрудничества ВОЗ по моделированию инфекционных заболеваний.

В них, в частности, говорится, что начало реализации серьезного комплекса мер в рамках стратегии подавления коронавирусной эпидемии в момент уровня смертности 0,2 на 100,000 человек в неделю (18 человек в неделю) позволило бы снизить число смертей от коронавирусной инфекции в Беларуси до 1,860 человек. В случае промедления и начала реализации такой стратегии в момент уровня смертности 1,6 на 100,000 человек в неделю (то есть, около 150 человек в неделю), коронавирусная эпидемия предположительно унесет жизни более 14,200 жителей.

Согласно тому же исследованию, набор более мягких мер противодействия распространению эпидемии в зависимости от ряда факторов приведет к смерти от 15 до 32 тысяч белорусов.

Елисеев также указывает на то, что эти цифры не являются прогнозом, но они важны для понимания серьезности ситуации и принимаемых в эти дни и недели решений по стратегии противодействия коронавирусной эпидемии во всех странах, в том числе в Беларуси.