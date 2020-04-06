Кремль готовит россиян к "идеальному шторму" в экономике. Жесткий кризис может продлиться минимум два года

Мировой кризис, спровоцированный, среди прочего, вспышкой коронавируса, "еще заявит о себе" и нужно к нему готовиться.

Продление нерабочего режима в РФ, которое действует до конца апреля, - "это чрезвычайная и огромная нагрузка на экономику страны, причем нагрузка со знаком минус". Это решение вызвало много споров, но, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, здоровье людей важнее.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) представитель Кремля констатировал, что нужно готовиться к этому кризису: "Безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств".

"Разумеется, правительство мониторит ситуацию - не то, что ежедневно, а ежечасно. И в зависимости от того, как она будет развиваться, будут уже дальше выстраиваться сценарии мер поддержки", - сказал Песков.

В Кремле рассматривают различные сценарии ситуации в экономике страны, включая самые пессимистические, так как то, что происходит сейчас в российской экономике, подпадает под понятие "идеального шторма". В одно время сошлись сразу несколько факторов, каждый из которых грозит стать для России критическим: это и пандемия коронавируса, и снижение цен на нефть, и девальвация рубля, и падение потребительского спроса, и т.д. Ситуация рискует усугубляться как снежный ком.

Об "идеальном шторме" Песков заявлял еще в предыдущей программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя подготовку второго обращения к нации президента РФ Владимира Путина в связи с ситуацией с коронавирусом. "Настолько беспрецедентная ситуация, настолько идеальный шторм", - сказал Песков, подчеркнув, что к происходящему невозможно было подготовиться заблаговременно.

О предстоящем кризисе и наступлении новой реальности в экономике предупредил и глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, "тучные времена" прошли и теперь придется более эффективно распоряжаться ресурсами. Но Россия, по мнению Минфина, к переменам готова, у государства есть запасы - по состоянию на март золотовалютные резервы страны превышали $551,2 млрд. Силуанов подчеркнул, что этих запасов хватит для того, чтобы реагировать на все изменения в экономике и бюджете из-за коронавируса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также коснулся и темы кризиса цен на нефть, отметив, что Россия настроена на конструктивные переговоры по нефти, которые намечены на 9 апреля в рамках встречи министров стран ОПЕК+.

Песков заявил, что действия Саудовской Аравии, которая пошла на беспрецедентное увеличение добычи, грозят переполнением нефтяных хранилищ и падением цен на нефть до минимального уровня. Он отметил, что "танкеры уже используются не для перевозки нефти, а фактически как плавучие канистры". "В итоге мы просто получим совершенно минимальную цену нефти, что не выгодно ни одной стране", - сказал Песков.

Экономисты прогнозируют минимум двухлетнюю рецессию в России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал "конструктивный" и "жесткий" варианты прогноза по экономике России.

В аналитической записке отмечается, что развитие ситуации с эпидемией коронавируса и ценами на нефть происходит по "кризисному", если не по "шоковому сценарному варианту", передает РИА "Новости". Очевидно, жесткой рецессии с последствиями в виде роста бедности и безработицы уже не избежать, считают эксперты.

"Для нашей страны из-за самой "идеальности" экономического шторма - сочетания "карантинного шока" с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса и резкого падения нефтяных доходов - кризис может оказаться куда более серьезным, чем для мира в целом", - отмечают авторы документа.

"Конструктивный вариант" предполагает, что приоритетами в экономике страны станут предотвращение безработицы, поддержка доходов населения, инвестиционной активности и рубля и сдерживание инфляции. В этом случае падение ВВП удастся сдержать на уровне 2,3-2,5% в 2020 году и 0,5-0,8% в 2021 году. К 2022 году прирост должен составить 0,6-1%.

Без активной государственной поддержки рецессия может оказаться еще серьезней. "Жесткий сценарий" подразумевает, что ВВП в 2020 году может упасть на 3-3,3%, а в 2021 году - на 0,8-1%, отмечают авторы документа.

В России в эпицентре "идеального шторма" оказались целые отрасли. Это грозит многомиллиардными потерями ежедневно. В ближайшее время могут прекратить деятельность около 3 млн предпринимателей, и около 9 млн россиян могут лишиться работы. Только в Москве работу могут потерять 1 млн человек.