Коронавирус: в Испании число умерших снижается третий день подряд

В Испании, сильно пострадавшей от пандемии Covid-19, уже третий день снижается число жертв коронавируса - за минувшие сутки там умерли 674 пациента с коронавирусом, на 135 меньше, чем в пятницу.

Общее число умерших от Covid-19 в Испании - 12 418 человек, а общее количество подтвержденных случаев заражения - 130 759.

Премьер-министр Педро Санчес накануне заявил, что страна "близка к прохождению пика заболеваемости" коронавирусом.

Санчес объявил о продлении введенного 15 марта карантина до 25 апреля, заявив, что эти меры спасают жизни, и дополнительные две недели карантина облегчат работу службы здравоохранения.

Ежедневное число погибших на сегодняшний день - самое низкое за 10 дней, и впервые с 26 марта в течение суток умерло меньше 700 человек.

Что происходит в мире

Общее число зараженных коронавирусом во всем мире превышает 1 млн 200 тыс случаев, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. При этом каждый четвертый заболевший - житель Соединенных Штатов, где по состоянию на воскресенье подтверждено 311 544 случаев.

Пятерка стран с наибольшим числом инфицированных выглядит так (в порядке убывания): США, Испания, Италия, Германия, Франция.

Китай спустился на шестое место: там насчитывается 81 669 случаев; новых заболевших - 30 человек, что на 11 больше по сравнению с предыдущим днем.

В России число зараженных за сутки выросло на 658 до 5 389, как сообщает оперативный штаб.

В Москве - 536 новых случаев заражения коронавирусом, всего инфекция подтверждена у 3893 человек.

В Сингапуре неожиданный скачок заболеваемости - на 60% за одни сутки. В воскресенье министерство здравоохранения сообщило о 120 новых случаях по сравнению с 75 в субботу. Большинство заболевших - рабочие-мигранты, заразившиеся уже на месте, только 4 случая из 120 завезены из-за границы. Всего в Сингапуре подтверждено 1 309 диагнозов и шесть смертей от Covid-19.

В Германии три дня подряд наблюдается снижение числа инфицированных - до 5 936 новых зараженных в воскресенье, что на 146 случаев меньше, чем в предыдущий день, по данным Института Роберта Коха.

Власти Ломбардии - области на севере Италии с наибольшим числом зараженнных коронавирусной инфекцией - ввели закон, обязывающий всех граждан выходить на улицу в маске.

За неимением маски люди должны покрывать нижнюю часть лица, включая нос и рот, простым шейным платком или шарфом - заявил президент области Аттило Фонтана.

"Это делается с тем, чтобы вы не распространяли вирус, если вдруг окажется, что вы - носитель", - сказал он.

В Британии за минувшие сутки умер 621 человек, общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции достигло 4 934 человек. За сутки выявлено 5 903 новых случаев заражения.

Министр здравоохранения Британии пригрозил, что власти могут запретить заниматься спортом на улице, если люди будут игнорировать рекомендации соблюдать социальную дистанцию.

Это заявление последовало после того, как накануне, в теплую и солнечную субботу, многие британцы вышли семьями на прогулку.

В воскресенье лондонские власти закрыли Броквел-парк в районе Ламбет, после того как в субботу около 3 тысяч человек вышли позагорать большими группами.

Главный медицинский советник правительства Шотландии доктор Кэтрин Кальдервуд получила предупреждение от полиции за игнорирование правил по социальному дистанцированию после того, как в выходные она поехала в свой загородный дом. Кальдервуд принесла извинения за свои действия, однако уже прозвучали призывы к тому, чтобы она покинула свой пост.

Бельгия, по данным Le Soir, достигла эпидемиологического пика после того, как число пациентов в отделении интенсивной терапии с диагнозом Covid-19 выросло с 1 245 до 1 261. Однако впервые поступивших в больницу с этим диагнозом (499) зарегистрировано меньше, чем выписавшихся (504).

В Австралии начато уголовное расследование по делу о том, почему пассажирам круизного лайнера "Руби принцесс" было позволено сойти на берег в Сиднее, несмотря на то, что у некоторых из них были симптомы вирусного заболевания.

После этого у 600 пассажиров лайнера был выявлен коронавирус, а 10 человек скончались.

Пассажиры, заболевшие на этом лайнере, составляют 10% от 5 548 - общего числа зараженных коронавирусом в Австралии.

Власти Бахрейна стали использовать электронные метки, чтобы отслеживать нарушителей карантина, у которых есть подозрение на присутствие коронавирусной инфекции.

Каждый с подозрением на коронавирус обязан носить на запястье напоминающий часы датчик, связанный со специальным электронным приложением. За нарушение режима грозит три месяца тюрьмы или штраф до 26 тыс. долларов. В Бахрейне выявлен 261 случай Covid-19 и 4 летальных исхода.

Первый случай коронавируса выявлен в Южном Судане, одной из беднейших стран мира.