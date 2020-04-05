Под Рязанью мужчина застрелил пятерых человек за шумный разговор

Житель поселка Елатьма в Рязанской области застрелил пятерых человек, шумевших под его окнами, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Стрелявший задержан.

По официальной информации Следственного комитета, конфликт начался с того, что мужчина со своего балкона сделал замечание компании молодых людей, громко разговаривавших под его окнами. За этим последовала словесная перепалка, после которой подозреваемый взял ружье, вышел на улицу и начал стрелять.

В результате погибли пять человек - четыре мужчины и женщина. Стрелявшего задержали. Против него возбуждено дело по статье об убийстве двух и более лиц. Российское законодательство за такое преступление предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Ранее в МВД, которое занималось инцидентом до того, как материалы передали в Следственный комитет, сообщали, что все погибшие - соседи стрелявшего, с которыми он конфликтовал и раньше. Следственный комитет эту информацию в своем сообщении никак не комментирует.

Кроме того, в МВД сообщали, что двое из пяти погибших были застрелены в квартире, а не на улице. Источник агентства Интерфакс утверждал, что сначала подозреваемый пришел в квартиру к шумным соседям и устроил стрельбу там, а потом начал стрелять по людям, входившим в подъезд.

Стрелявший попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией неподалеку от дома. Ружья при нем уже не было - как выяснилось позднее, он оставил его дома. Тем не менее мужчина не стал отрицать, что убил нескольких человек.

Как отмечала полиция, задержанный доставлен на допрос в Следственный комитет. Он психически нездоров и состоял на учете у психиатра.