Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 тысячи

В России за сутки выявлен 601 новый случай заражения Covid-19, сообщает оперативный штаб. Четверо пациентов с положительным тестом на коронавирус умерли, общее число смертей достигло 34 человек.

Кроме этого, за сутки были выписаны 46 переболевших, всего выздоровел 281 человек. В четверг сообщалось о 771 новом заболевшем.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России к утру пятницы выросло до 4149. Впервые диагнозы поставлены в Ингушетии и Еврейской автономной области.

"За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом: Республика Коми - двое, Москва - один, Пермский край - один. Итого умерло: 34", - говорится в сообщении штаба.

Накануне главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти 39-летнего пациента с короновавирусом, который находился в больнице на ИВЛ. Он стал самым молодым умершим пациентом с Covid-19 в столице.

В Москве, где заразилось больше всего людей, за сутки подтверждено 448 новых случая инфекции, причем почти половина (199 человек) заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет. Также вирус подтвержден у 17 детей.

Пятерка регионов с наибольшим числом заразившихся выглядит так:

Москва - 2923 заболели (20 умерли)

Московская область - 211 (2)

Санкт-Петербург - 156 (2)

Республика Коми - 56 (2)

Ленинградская область - 41 (0)

Глава Республики Коми, в которой одно из самых больших число заболевших в стране, Сергей Гапликов накануне ушел в отставку, пояснив, что его уход, "так совпало" сопряжен с "непростыми временами". В больнице Эжвинского района республики, как стало известно в среду, сразу 53 человека заразились коронавирусом.

Ответственность на губернаторах

В четверг президент России Владимир путин второй раз менее чем за две недели выступил с телевизионным обращением. Он выразил удовлетворение результатами нескольких дней текущей недели, которую ранее объявил нерабочей, и сообщил о продлении нерабочего режима до конца апреля.

Путин предоставил главам регионов полномочия принимать решения о введении особых режимов на своих территориях в зависимости от ситуации на местах.

До конца текущей недели губернаторы должны определить набор мер, оптимальных для их территории. Путин также дал главам регионов право ограничивать передвижение людей и транспорта, за исключением межрегиональных перевозок.

За несколько минут до начала трансляции речи президента свой пост покинул губернатор Архангельской области Игорь Орлов, а через несколько минут после обращения с должности ушел глава Коми Гапликов.

Когда в Москве была ночь, с Камчатки сообщили об отставке губернатора Владимира Илюхина.