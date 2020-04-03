МИД России признал, что США купили российскую "гуманитарную помощь"

МИД России признал, что США действительно купили "гуманитарную помощь", которая была предоставлена российской стороной. Половина стоимости груза медицинского оборудования, доставленного в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина — американской стороной, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

О том, что Россия направила в США самолет с медицинской техникой для борьбы с COVID-19, 30 марта сообщил Дональд Трамп. Российские федеральные информационные агентства сообщали о самолете с гуманитарной помощью. Как писал ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, «помощь с российской стороны была предложена на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации США, и Трамп с признательностью ее принял». Сам Трамп сказал, что «Россия прислала нам очень-очень большой самолет с грузом медицинского оборудования, что было очень мило».

Сегодня выяснилось, что российская «гуманитарная помощь» США была не безвозмездной. «После телефонного разговора, прошедшего 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились купить необходимые медицинские припасы, включая ИВЛ и средства персональной защиты», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США. После этого в Кремле сказали, что МИД РФ выступит с отдельным заявлением по этому поводу.

Ранее сообщалось, что гуманитарная помощь, которую доставил в США российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», в основном состоит из средств индивидуальной защиты. Об этом агентству ТАСС рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что Россия передала те предметы, которых не хватает местным врачам.