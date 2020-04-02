В Испании менее чем за месяц потеряли работу 900 тысяч человек

Deutsche Welle

По данным Минтруда, учитывающего лишь зарегистрированных безработных, в марте работы лишились еще 300 тысяч человек. В целом в Испании сейчас 3,5 млн безработных – рекордное число с апреля 2017 года.

В Испании на фоне пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 резко подскочила безработица. Только с 12 марта работы лишились почти 900 тысяч человек, следует из данных системы социального страхования, обнародованных в четверг, 2 апреля. Согласно официальной статистике министерства труда Испании, в которой учитываются лишь зарегистрированные безработные, в марте число безработных увеличилось по сравнению с февралем на 300 тысяч человек. Таким образом, уровень безработицы в Испании достиг 9,3 процента. Статьи по теме: Теперь на грани коллапса Испания - там ситуация с заражением COVID-19 еще хуже, чем в Италии: всех больных стариков уже "вычеркнули" Карантин убьет бизнес и экономику: так ли это? Уроки "испанки" Рекордная безработица Министр труда Испании Йоланда Диас назвала эти данные рекордными. В Испании, согласно официальным данным, сейчас насчитывается 3,5 млн безработных. Это рекордный показатель с апреля 2017 года. Обычно ситуация на рынке труда в Испании в марте улучшается, поскольку в сфере туризма требуется персонал в связи с приближающимся летним сезоном отпусков. Однако из-за нынешнего карантина гостиницы, бары и рестораны в Испании сейчас закрыты. На работу разрешено ходить лишь людям, занятым в критически важных сферах. Испания занимает второе место в Европе после Италии по числу умерших в результате пандемии коронавируса. По данным Университета Джона Хопкинса, жертвами SARS-CoV-2 в Испании стали более 10 тысяч человек, число инфицированных – превышает 110 тысяч.

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