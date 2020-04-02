Путин: Ситуация с коронавирусом в России осложняется

Ситуация с коронавирусом в России осложняется. Об этом заявил президент Владимир Путин во время видеосовещания с членами правительства. По словам президента, в стране в карантине из-за угрозы заражения коронавирусом находятся более 3 миллионов 300 тысяч человек, на самоизоляции более 290 тысяч.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти продолжат доставку россиян, оказавшихся за границей, чартерными рейсами, но в день в Москву должны приезжать не более 500 человек, в аэропорты других городов не более 200. Голикова также попросила президента продлить меры так называемого социального дистанцирования, сославшись на оценку результатов первых трёх нерабочих дней этой недели в России.

Ранее в среду о необходимости продлить количество нерабочих дней в России заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, результат принятых мер виден уже сейчас, но продление необходимо с учетом периода инкубации вируса.

В обращении к гражданам 25 марта президент Путин объявил неделю, начиная с 30 марта, нерабочей. Это стало одной из мер по борьбе с коронавирусом. По последним официальным данным, в России от COVID-19 умерли 24 пациента. Всего подтвержденных случаев заражения в стране 2777.

Во вторник сообщалось, что коронавирус нашли у главного врача больницы в Коммунарке, куда поступают пациенты с COVID-19. На прошлой неделе больницу в Коммунарке посещал президент Путин. Он общался с главным врачом Денисом Проценко. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что все, кто был с президентом в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус. У Путина, по словам Пескова, "всё нормально".

В среду Песков, комментируя видеосовещание президента с министрами, сказал, что "все увидят, что он работает удалённо".