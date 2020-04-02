В России выявили сразу 771 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России выявлен 771 случай Covid-19 в 29 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших в стране достигло 3 548. Шесть человек с подтвержденным диагнозом за прошедшие сутки умерли.

595 новых случаев зарегистрировано в Москве, 43 - в Московской области, в Петербурге - 22. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе.

"За сутки умерло 6 пациентов с коронавирусом: Москва - 3, Московская область -1, Пермский край - 1, Чеченская республика - 1. Летальных случаев за весь период - 30", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, 45 человек за прошедшие сутки было выписано.

На сайте Роспотребнадзора сообщается, что еще 215 514 человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

1 апреля оперативный штаб сообщил о снизившемся приросте числа заболевших - их было 440, тогда как 31 марта сообщалось о 500 новых случаях.

Накануне главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров в ток-шоу "Док-ток" на Первом канале заявил, что об окончании вспышки заражений коронавирусной инфекцией в России можно будет говорить через 10-12 недель после пика, а пик еще не пройден.

"Как минимум к середине следующей недели мы дойдем до вершины", - считает главный инфекционист ФМБА.

Еще один участник программы, главный инфекционист российского минздрава Елена Малинникова, предположила, что отдельные вспышки коронавируса будут фиксироваться и летом.

В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова призвали президента Владимира Путина продлить нерабочую неделю.

Как писала Би-би-си, в Москве, где заболевших больше всего, режим самоизоляции в городе могут продлить до конца апреля.