Путин перешел на "удаленку" и перестал здороваться за руку после контакта с заболевшим врачом Проценко

Президент России Владимир Путин перешел преимущественно на дистанционный режим работы после того, как у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко обнаружился коронавирус. Путин без маски общался с ним при посещении больницы 24 марта и пожал ему тогда руку. В соцсетях заметили, что президент куда-то пропал: новостные сюжеты с ним больше похожи на записи, сделанные в промежутке между 25-27 марта.

С заболевшим врачом также контактировали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Все они общались с врачом без масок и жали ему руку. Пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова ограничилась кратким комментарием о том, что здоровье градоначальника в порядке, за его состоянием следят.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все, кто был тогда с Путиным в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус, передает РБК. В среду глава государства впервые проведет совещание с министрами в дистанционном формате. Это будет открытая телеконференция по вопросам развития агропромышленного комплекса. Позже президент проведет еще одно совещание, но уже в закрытом режиме.

"Все увидят, что он работает удаленно", - сказал Песков. При этом он не согласился с тем, что Путин должен показать пример самоизоляции. "Президент обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные", - заявил представитель Кремля. Он добавил, что из-за ситуации с коронавирусом Путин перестал здороваться с собеседниками за руку, так как сейчас "все держат социальную дистанцию". Ранее Песков говорил, что президент не планирует отказываться от рукопожатий со своими собеседниками даже в период эпидемии коронавируса.

По словам Пескова, в Кремле не знают, проходил ли Денис Проценко тестирование на коронавирус перед встречей с Путиным. "Мы не можем этого знать. Я еще раз повторяю, он даже не знал, что к нему едет президент", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Ведомостей".

Пресс-секретарь заверил, что в Кремле принимаются все меры предосторожности от коронавируса. "Вы видите, что президент предпочитает эти дни делать все также дистанционно, также онлайн. Но также предпочитает для этих телеконференций все-таки использовать защищенные каналы связи", - отметил Песков.

Ранее Денис Проценко сообщил, что чувствует себя "вполне хорошо" и изолировался в своем кабинете, где "есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций". Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер, которая тоже контактировала с Проценко, сообщила, что находится на карантине и соблюдает все меры предосторожности. По ее словам, в последние дни она практически ни с кем не общалась.

С врачом также контактировал весь персонал больницы. В Telegram-канале московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщили, что медики, которые лечат зараженных, регулярно сдают анализы. "Частота определяется графиком работы конкретного специалиста и близостью его контактов с пациентами", - говорится в сообщении.

В случае подтверждения инфекции к медикам применяется стандартный протокол: заболевшему и контактировавшим с ним необходимо изолироваться, оценить тяжесть состояния - назначается лечение на дому либо госпитализация, и придерживаться схемы лечения, рекомендованной лечащим врачом.

Инфекционист Евгений Тимаков, отвечая на вопрос "Коммерсанта" о вероятном состоянии здоровья Проценко во время визита президента РФ, отметил, что "человек становится заразен примерно за два дня до появления симптомов". "Так что, когда Владимир Владимирович был в Коммунарке и встречался с главврачом, то Денис Проценко вряд ли был заразен", - считает Тимаков.