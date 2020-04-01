Трамп: настали страшные времена, впереди 2-3 тяжелые, болезненные недели прогноз Белого дома: за это время умрут до 240 тысяч человек

В США к 1 апреля зафиксировано более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 3,8 тыс. человек. Число скончавшихся за последние сутки составило не менее 770 человек, что стало рекордной для страны отметкой.

Президент США Дональд Трамп, выступая накануне на брифинге в Белом доме, заявил, что наступившие дни стали одними из самых страшных моментов в истории Белого дома, сообщает CNN. Он предупредил американцев об "очень тяжелых" двух-трех неделях из-за пандемии коронавируса. "Я хочу, чтобы каждый американец был готов к предстоящим трудным дням. Мы переживем очень тяжелые две недели... А затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты... мы увидим свет в конце тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели", - заявил Трамп.

По его словам, у США есть запас необходимого медицинского оборудования - аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) распределяют по больницам всей страны. "У нас все уже готово. ...Это могут быть две трудные недели. Две, а может быть даже три недели. Это могут быть три недели, какие мы прежде никогда не видели", - добавил Трамп в конце брифинга.

Высокопоставленные члены президентской группы по чрезвычайной ситуации предупредили, что даже при соблюдении строгого карантина по всей стране от коронавируса в ближайшие недели могут умереть от 100 до 240 тысяч американцев. По данным Reuters, США уже почти полностью исчерпали запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ) из Национального стратегического резерва.

В США общенациональный карантин до сих пор не объявлен. Вместо этого Белый дом опубликовал рекомендации для американцев в условиях пандемии. Их суть заключается в самоизоляции пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания, людей с симптомами простуды и карантине домов, где обнаружили зараженных коронавирусом.

Планируется, что с помощью этих мер распространение вируса удастся замедлить в течение 30 дней.

Как заявил на брифинге директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, за те дни, в течение которых принимались меры по сдерживанию распространения инфекции, США "явно добились результата, хоть его и трудно посчитать количественно". В связи с этим "нужно не снижать обороты и не останавливаться", отметил он, призвав американцев продолжать соблюдать санитарные ограничения.

По словам Фаучи, власти ожидают "пика... в течение следующих двух недель" и предпримут все необходимые действия, чтобы число жертв было "значительно ниже". "Это то, что следует ожидать, но это не значит, что мы собираемся согласиться с цифрами", - добавил Фаучи.

В США в связи с распространением нового коронавируса почти полностью исчерпаны запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ), которыми обладает Национальный стратегический резерв. Как сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренней безопасности, речь идет о защитных масках, респираторах, медицинских перчатках и халатах.

В связи с сокращением запасов Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям пытается найти необходимые медицинские принадлежности, доступные для покупки за границей. В основном рассматриваются поставщики в Китае и Малайзии.

В Национальном стратегическом резерве США собран крупнейший в стране запас лекарств и предметов медицинского назначения, они используются в случае чрезвычайных ситуаций, в результате которых власти штатов сталкиваются с нехваткой тех или иных медицинских средств, отмечает ТАСС.

Прогноз США: худший сценарий - до 240 тысяч погибших к лету

Как предупреждали ученые, в США был упущен момент - правительство слишком долго не предпринимало жестких мер для замедления скорости распространения коронавируса.

Еще две недели назад, когда цифры зараженных в США не были такими пугающими, газета The New York Times писала, что в США от коронавируса нового типа могут скончаться до 1,7 миллиона американцев. Это при худшем сценарии. Если же будут приняты ограничительные меры, то количество погибших может сократиться до 150-200 тысяч.

Такие цифры получили сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США и эксперты по эпидемическим заболеваниям из разных университетов, смоделировав несколько вариантов развития событий, исходя из характеристик вируса, темпов его распространения и того, насколько серьезны будут введенные правительством ограничительные меры.

По этим прогнозами, в течение года коронавирусом могут заразиться в США до 214 миллионов человек. 21 миллион из них необходимо будет госпитализировать, что подорвет национальную систему здравоохранения. В США есть только 925 тысяч оборудованных больничных коек и из них только около 90 тысяч предназначены для пациентов в критическом состоянии.

Однако на данный момент введенный режим чрезвычайной ситуации несколько изменил эти прогнозы в лучшую сторону. И теперь потенциальное количество смертей от коронавируса в США может варьироваться в широких пределах, но, примерно, до 240 тысяч погибших к лету 2020 года.

По данным исследований Медицинской школы Вашингтонского университета, пандемия может утихнуть в начале июня. Но так как к этому моменту число госпитализированных пациентов уже давно достигнет пика на национальном уровне, то многие зараженные продолжат умирать и в июне, и в июле.

К примеру, в Калифорнии вирус распространяется медленнее. Это означает, что пик заражений и смертей там придется на апрель, а значит карантинные меры нужно продлевать в этом штате.