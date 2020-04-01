Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 440 человек, 7 умерли

За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. За сутки по России полностью выздоровели 69 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число случаев - 267 - зафиксировано в Москве. На втором месте Республика Коми - 32 случая, на третьем - Санкт-Петербург (27 случаев). В Московской области отмечено 15 случаев, в Саратовской области - 11, в Вологодской и Челябинской областях - по 7. В Ленинградской области, Республике Бурятия и Красноярском крае зафиксировано по 6 случаев, в Тульской области и Краснодарском крае - по 5, в Воронежской, Волгоградской, Пензенской и Омской области - по 4 случая заражения.

В Курской и Тамбовской областях, а также в Ханты-Мансийском АО отмечено по 3 случая заражения, в Брянской и Ивановской областях, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарской Республике - по два случая. Прирост во Владимирской, Липецкой, Тверской, Новосибирской и Сахалинской областях, а также в Чечне, Башкортостане, Мордовии, Алтайском, Приморском и Хабаровском краях составил по одному заболевшему.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2777 случаев коронавируса в 75 регионах. За весь период зафиксировано 24 летальных исхода, выздоровели 190 человек.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил РИА "Новости", что Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом. По его мнению, число заболевших будет расти еще несколько дней, после чего начнет снижаться, в том числе благодаря "разнообразным и жестким" мерам, которые принимают власти. По его словам, подобно другим респираторным вирусам, коронавирус особенно активен в холодное время года и должен пойти на спад в апреле-мае.

Российские регионы вслед за Москвой и Подмосковьем начали вводить режим самоизоляции, предписывающий всем гражданам оставаться дома. На улицу можно выходить для похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выгула домашних животных не далее 100 метров от дома, в случае прямой угрозы жизни, для получения неотложной медицинской помощи.