"Чего ты ходишь по этой улице и тем более работаешь?": Лукашенко прокомментировал смерть пожилого актера

31 марта президент Александр Лукашенко встретился с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Обсудили в числе прочего и распространение коронавируса в Беларуси, в частности — ситуацию в Витебской области. Президент прокомментировал и первую смерть больного коронавирусом в нашей стране, сообщает «Звязда».

Утром 31 марта стало известно, что первая смерть больного коронавирусом в стране произошла в Витебске: там умер 75-летний актер Коласовского театра, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич. Он провел на ИВЛ несколько дней, еще до госпитализации у него была ХОБЛ.

— Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его. Мы подозреваем, что кроме пневмонии и других болезней был и этот вирус [COVID-19]. Мы же просили. Ему завтра будет 80 лет, чего ты ходишь по этой улице и тем более работаешь? — спрашивает президент. — Стариков однозначно нужно беречь, потому что у них ослабленный иммунитет. И во-вторых, у них букет заболеваний… Жена здоровая, она же с мужем жила, дочь здоровая. Потому что иммунитет крепкий. А он, бедолага, не выдержал. Слушайте, уже более 10 лет он на пенсии. Пошел на работу. Я не осуждаю. Может, просто мужественный человек, но надо поберечься. А если люди этого не понимают, мы ничего в этом плане не сделаем.

"Никакой катастрофы"



По словам Александра Лукашенко, в Беларуси принимаются необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса. В том числе приезжающие из-за границы помещаются в карантин, всех контролируют при въезде, отслеживаются все контакты заразившихся.

— Мы лечим там, где надо их лечить. Но нельзя людей ограничивать там, где их нельзя ограничивать, — подчеркнул он.

Президент также остановился на том, что имеет место некоторое недоверие к власти вокруг темы коронавируса.

— Вот, власть кого-то обманывает… Слушайте, ну я не знаю, зачем мне кого-то обманывать. Я что, этот вирус создал, чтобы что-то спрятать и людям не показывать? Я же его не создавал, — задался риторическим вопросом Лукашенко.

В целом он отметил, что ситуация контролируемая и никакой катастрофы: «У нас сегодня лечатся и остаются в больнице 80−90 человек. Мы справляемся с этими людьми».

В заключение Александр Лукашенко сказал, что, как и в случае с другими событиями, будь то война, эпидемия или пандемия, из всего следует извлекать уроки на будущее.

— Мы многому учимся. Я лично контролирую несколько процессов. Рано об этом говорить, но я уже людям сказал: придет время, я просто расскажу из своих наблюдений, специалисты скажут, и мы людям расскажем об этих уроках. Но эти уроки надо извлекать. Если сегодня случилась беда в экономике и с болезнями людей, кто гарантирует, что завтра хуже не будет, — заявил он.

Напомним, по последним официальным данным в Беларуси 152 случая коронавируса, выздоровели 47 человек. Утром 31 марта стало известно, что первая смерть больного с коронавирусом в стране произошла в Витебске: там умер 75-летний актер Коласовского театра, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич. Он провел на ИВЛ шесть дней.