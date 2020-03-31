В Беларуси 152 случая инфицирования COVID-19. Журналисты призывают власти к открытости

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси СМИ вынуждены подсчитывать сами. С учетом предыдущих сообщений с момента появления нулевого пациента в стране зафиксировано 152 случая инфицирования COVID-19.

В сообщении Минздрава 30 марта в Telegram общее количество заразившихся не указано. Информация об этом не обновляется ежедневно. С момента предыдущей сводки от 27 марта количество установленных случаев инфицирования возросло на 58 человек.

По состоянию на понедельник, 30 марта, в Беларуси «проведено более 30 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой, и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования. За минувшие сутки госпитализировано 110 человек, выписано 144, в том числе те, которые имели контакты с носителями инфекции. На настоящий момент, выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек», - сообщил Минздрав.

С каждым днем белорусским журналистам все труднее объективно рассказывать о ситуации в связи с распространением инфекции. Получить информацию от врачей и руководства больниц, которые работают с пациентами, инфицированными коронавирусом, практически невозможно. Они ссылаются на приказ Минздрава не общаться с прессой. Похожим образом ведут себя и другие чиновники и руководители организаций, чьи сотрудники оказались госпитализированы.

Министерство здравоохранения на сегодня единственный официальный источник официальной информации. Но это ведомство не только не делится ежедневно сведениями о количестве инфицированных, но и публикует сообщения, из которых – в отличие от всех соседних стран - общая картина распространения эпидемии по стране не ясна. Судить о ней можно только по косвенным данным.

Так, из всех белорусских городов только в Витебске утвержден «план дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19».

Они касаются сферы образования (например, запрет групповых занятий для студентов), торговли, общественного питания, сферы услуг. Документ опубликован на сайте Витебского городского исполнительного комитета. Об аналогичных мерах в других регионах на сайтах местных органов власти не сообщается. Официально в стране не введен карантин.

В программах государственных белорусских телеканалов негосударственные СМИ обвиняют негосударственную прессу в раздувании паники и распространении фейков. Между тем, Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) обратилась к Минздраву с заявлением под заголовком «Лучшая защита от фейков и паники — правдивая своевременная информация».

В обращении от имени БАЖ говорится о необходимости предоставления оперативной и достоверной информации о распространении коронавируса: «В Беларуси растет количество людей, инфицированных вирусом COVID-19. В такое время работа медиа требует максимального профессионализма, оперативности и проверки информации по каждому конкретному случаю и ситуации в целом.

Но корректная работа медиа невозможна, если компетентные государственные органы не будут своевременно и достоверно информировать журналистов, отвечать на вопросы и обращения. Очевидно, наилучшим средством против появления и распространения фейков в медиа является оперативное предоставление официальной правдивой информации».

С аналогичным заявлением, с призывом к бОльшему кругу адресатов выступили журналисты крупнейшего белорусского портала TUT.BY: «Наше обращение адресовано не только Минздраву. Странно было бы думать, что освещение такой важной темы зависит лишь от одного министерства. Мы обращаемся ко всем, кто влияет на принятие решений: к президенту, Администрации президента, парламенту, Совмину, Министерству информации.

Когда в Беларуси появился первый случай заражения коронавирусом, Минздрав пообещал быть максимально открытым. Так и было некоторое время. Но надолго чиновников не хватило.

Сначала перестали точно указывать локации, где фиксируются заражения, мотивировав это тем, что таким образом якобы разглашается личная информация, попутно обвинив СМИ в разглашении этой самой информации. Какая личная информация? Область, город. Посмотрите кругом: все наши страны-соседи публикуют подробные карты и динамику распространения вируса. Для чего? Чтобы люди понимали, где больше всего случаев заражения».

С призывом к власти выступили также сотрудники информационного агентства БелаПАН и сайта Naviny.by. Они поддержали заявления коллег: «Мы хотели бы, чтобы государственные органы не препятствовали полноценному информированию граждан Беларуси. Мы как журналисты постоянно несем ответственность перед своей аудиторией.

В ситуации, когда наше общество оказалось перед серьезным вызовом, мы призываем все госорганы не делить журналистов на «своих» и «чужих», что, к сожалению, уже происходит. На просьбу журналиста БелаПАН аккредитовать его на заседание комиссии, в пресс-службе Палаты представителей ответили: в связи с эпидемиологической ситуацией в стране комиссия приняла решение пригласить для освещения заседания только государственное агентство БелТА».

Эту информацию подтвердил председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько, к которому БелаПАН обратился за комментарием.

