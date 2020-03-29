Патриарх Кирилл попросил прихожан не посещать церкви

Deutsche Welle

В мире продолжает распространяться коронавирус SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более чем 663 тысяч, умерли более 31 тысячи человек, две трети из них в Европе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в условиях распространения коронавируса попросил прихожан не посещать церкви. "Воздержитесь от посещения храмов", - сказал он во время проповеди после Божественной литургии. "Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись", - отметил патриарх.

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