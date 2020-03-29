В Петербурге на карантинного беглеца завели первое в РФ уголовное дело об угрозе массового заражения людей

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту побега мужчины, который был помещен на принудительный карантин в пансионат "Заря" в Курортном районе после того, как нарушил двухнедельный режим самоизоляции, положенный ему по возвращении из Швейцарии.

Фигурант дела - Георгий Образцов 1987 года рождения, сообщается на сайте Следственного комитета России без уточнения статьи Уголовного кодекса, которая инкриминируется петербуржцу. "Фонтанка" пишет, что речь идет о статье 236 УК РФ "Покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Она предусматривает реальное наказание за массовое заражение населения или смерть хотя бы одного человека. Уголовных дел по этой статье за время эпидемии коронавируса в РФ не возбуждалось.

В штабе правовой помощи организации "Агора" обратили внимание, что информации о том, что Образцов заразил кого-либо, нет. "Полагаю, что возбуждение дела по данному факту является заведомо незаконным. Сообщение СКР можно расценивать как психологическое давление на всех, кто находится на карантине", - прокомментировал адвокат "Агоры" Владимир Воронин.

По его словам, до принятия поправок в УК РФ, вводящих уголовную ответственность за нарушение карантина, любое уголовное преследование по этим фактам незаконно, возможна лишь административная ответственность по статье 6.3 КоАП ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

По данным "Фонтанки", Образцов прилетел 21 марта из Швейцарии. В аэропорту его предупредили о необходимости самоизолироваться на две недели, однако после этого он выходил из своей квартиры. 26 марта его отправили на контролируемый карантин в пансионат "Заря", но на следующий вечер он выбрался из запертого номера через окно и сбежал.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя побег мужчины, предположил, что тот решил "устроить тусовку" по случаю грядущего дня рождения. "Вот у нас тоже одна женщина приехала на тусовку, в результате 15 человек заразила. Каждый из нас потенциально может навредить своему родному, близкому, товарищу, семье, детям. Как достучаться до этого? Я вас прошу - достучитесь", - обратился Беглов к журналистам. В пресс-службе позже уточнили, что речь о 15 зараженных была не про Петербург.

О побеге Образцова были предупреждены все наряды полиции и Роспотребнадзор. У его квартиры выставили наблюдение, но туда он не вернулся. В субботу мужчину задержали по другому адресу. "Фонтанка" сообщает, что в розыск за нарушение карантина объявлена еще одна жительница Северной столицы по имени Лариса. 20 марта она вернулась через Москву из Шри-Ланки. По словам самой девушки, в аэропорту ее "никто не досматривал, анкеты не вручал, температуру не измерял".

Дома девушка в соответствии с новыми правилами сообщила о себе в Роспотребнадзор. Симптомов коронавируса у нее не было, но 23 марта она вызвала к себе врача для тестирования. Он отказался брать анализы, объяснив, что без симптоматики тестирование не проводится.

27 марта сотрудники полиции Калининского района Петербурга явились в квартиру сестры Ларисы, где та зарегистрирована, но не проживает. Не застав там девушку, на нее составили ориентировку, а также собрали материалы для привлечения по статье 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению органа, осуществляющего государственный надзор).

В Госдуму уже поступили поправки, предусматривающие до семи лет лишения свободы за нарушение карантина, если из-за этого погибли два или более человека. Премьер-министр Михаил Мишустин также анонсировал штрафы для граждан, должностных и юридических лиц, которые откажутся соблюдать карантин.

В МВД ранее сообщили о привлечении более 500 человек к административной ответственности за нарушение карантина по коронавирусу. Первым громким уголовным делом по факту несоблюдения режима самоизоляции стало дело теперь уже бывшего главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, которая без ведома руководства съездила в Испанию, а потом не стала соблюдать обязательный карантин и вышла на работу. Позже у нее диагностировали коронавирус, но до госпитализации она успела войти в контакт с несколькими сотнями человек. На нее завели дело по статьям о сокрытии информации и халатности.