Тотальный и внезапный: в Индии под карантин попала 1/6 населения Земли

Власти Индии настаивают на том, что поступили верно, когда практически без предупреждения ввели жесткие карантинные меры, в результате которых миллионы людей оказались оторванными от дома и без продовольствия.

Действия правительства были "превентивными, упреждающими и постепенными", говорится в официальном заявлении.

Власти объявили жителям страны с населением 1,3 млрд человек о введении трехнедельного карантина всего за четыре часа до его начала.

По официальным данным, коронавирусом в Индии заражены около 900 человек.

Однако специалисты опасаются, что настоящая цифра может быть значительно выше. По числу проведенных анализов на коронавирус Индия значительно отстает от других стран, хотя власти и предпринимают усилия по улучшению ситуации.

Пока что в стране было зарегистрировано 20 смертей пациентов с Covid-19.

Тем не менее сохраняется опасность, что вспышка коронавируса в одной из самых густонаселенных стран мира может обернуться катастрофой.

Новые меры предусматривают полный запрет на выход из дома. Все заведения, в работе которых нет острой необходимости, закрыты, почти все общественные собрания запрещены.

В столице страны сотни бездомных выстроились у центров раздачи бесплатной еды. Власти обещали кормить их два раза в день, однако людей слишком много, и на всех еды не хватает. Люди в очередях жалуются, что полиция бьет их дубинками, заставляя соблюдать порядок. Среди ожидающих бесплатной еды есть и родители с детьми, которые опасаются, что им не достанется еды и молока.

"Не знаю, как мы будем выживать, - сказал Би-би-си один из них, Мохаммед Алам. - Мне пришлось занять денег, чтобы купить еду и накормить семью".

После объявления о жестком карантине жители Дели и Мумбая начали штурмовать продовольственные магазины и аптеки, опасаясь будущих перебоев со снабжением.

Премьер-министр Нарендра Моди выступил с предупреждением, что магазинная паника будет лишь способствовать распространению инфекции. Он также заверил, что правительство обеспечит страну всем необходимым.

В результате жесткого карантина миллионы людей остались без работы и денег. Это вызвало настоящий исход из таких крупных городов как Дели. Тысячи рабочих-мигрантов отправились в долгий путь в свои родные деревни, поскольку транспорт также прекратил работу.

По данным местной полиции, в субботу скончался рабочий, который пытался пешком преодолеть 270 километров до дома.

В субботу министерство информации и телерадиовещания Индии ответило на критику по поводу того, что жесткие меры были введены без предварительного плана и оповещения.

В заявлении министерства говорится, что правительство ввело на границах "полноценную систему реагирования" еще до того, как ВОЗ 30 января объявила угрозу коронавируса проблемой международных масштабов.

Власти сразу нескольких индийских штатов пообещали рабочим-мигрантам денежные пособия, однако возможность доставки необходимой помощи остается под вопросом.

В штате Уттар-Прадеш на севере страны выделяют автобусы для тех, кто оказался оторван от дома.