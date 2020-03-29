Коронавирус: Трамп решил не вводить карантин в Нью-Йорке, но жителям рекомендовали никуда не ездить

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводить карантин в штате Нью-Йорк "нет необходимости". Ранее губернатор Эндрю Куомо сказал, что ограничение въезда и выезда из штата противоречило бы американским ценностям и было бы абсурдным.

По словам Трампа, решение было принято в соответствии с рекомендациями оперативной группы при Белом доме по борьбе с коронавирусом.

Перед этим американский лидер предупреждал, что для замедления распространения Covid-19 может быть введен карантин в Нью-Йорке и частях штатов Нью-Джерси и Коннектикут.

Между тем, в одном только Нью-Йорке было зафиксировано более 52 тыс. случаев заражения. Больше половины подтвержденных случаев в США приходится именно на этот штат. По последним данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 124,6 тыс. жителей США, более 2,1 тыс. умерли, более 1 тыс. выздоровели.

Трамп написал в "Твиттере", что вместо карантина жителям штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут настоятельно посоветуют никуда не ездить.

После этого Центры по контролю и профилактике заболеваний США призвали жителей этих трех штатов в течение 14 дней совершать поездки только в случае крайней необходимости.

Агентство отметило, что это не относится к людям, работающим в жизненно важных для страны компаниях, например, к медикам и работникам пищевой промышленности.

Число людей, умерших от коронавируса в США, - меньше, чем в Италии. Эпицентрами являются Нью-Йорк, Новый Орлеан, Детройт и Сиэтл.

Накануне в США скончался первый ребенок, у которого было выявлено заражение коронавирусом.