Папа римский помолился о завершении пандемии коронавируса

Папа Франциск выступил с посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") на пустой площади Святого Петра в Ватикане.

Папа римский с вечером в пятницу, 27 марта, на пустой площади Святого Петра в Ватикане выступил с посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру"). Обращение понтифика транслировалось радио- и телеканалами, а также в YouTube и Facebook.

Франциск прочитал отрывок из Евангелия от святого Марка, повествующий о том, как учеников застала врасплох "неожиданная и яростная буря", и помолился о завершении пандемии коронавируса.

"Как много людей ежедневно упражняются в терпении и вселяют надежду, заботясь о том, чтобы сеять не панику, а (нести - Ред.) всеобщую ответственность", - напомнил он.

Традиционное послание Urbi et Orbi ("Граду и миру") обычно приурочено к главным католическим праздникам - Рождеству и Пасхе.

Папа Франциск сдал тест на коронавирус

В связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 площадь Святого Петра в Ватикане закрыта для доступа жителей и гостей города. В график понтифика также были внесены изменения.

Так, 7 марта, он обратился к пастве по видеотрансляции во время воскресной проповеди и молитвы "Ангелус", а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит. Кроме того, еженедельная аудиенция с его участием 11 марта прошла в видеоформате.

До этого более недели папа римский страдал от сильной простуды, он даже сдал тест на коронавирус, однако его результат оказался отрицательным.

Во время молитвенного служения 29 февраля понтифик перенес несколько приступов кашля, после чего отказался от участия в ряде мероприятий, чтобы восстановиться и побыть в своей резиденции, Domus Sanctae Marthae (Дом святой Марты в Ватикане).