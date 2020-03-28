В России 228 новых случаев коронавируса, всего 1264 заболевших

В России число новых случаев коронавируса за сутки выросло на 228 человек в 26 регионах, сообщает сайт Роспотребнадзора. Впервые диагнозы поставлены в Адыгее, Костромской, Сахалинской и Смоленской областях. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве - 114 новых случаев (всего 817, четыре человека умерли).

36 новых случаев подтверждено в Московской области, в Санкт-Петербурге -11, в Краснодарском крае - 8, в Бурятии - 6, в Ивановской области - 5. По четыре случая зафиксировано в Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской областях и Красноярском крае.

По три новых случая - в Липецкой, Тульской, Калининградской, Нижегородской областям и Татарстане. В Чечне, Оренбургской, Новосибирской областях отмечено по два новых случая. В субботу утром стало известно о смерти пациента с коронавирусом в Оренбурге. В официальную статистику он пока не включен, власти ждут результатов вскрытия. Это первая смерть пациента с подтвержденным COVID-19 за пределами Москвы.

По одному новому случаю заражения коронавирусом выявлено в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, в Адыгее, Пермском крае и Крыму. Таким образом, общее число заболевших в России составляет 1264 человека. За сутки отмечено четыре выздоровления, всего с начала эпидемии выздоровели 49 человек.

Уменьшить распространение коронавируса по стране призвана введенная президентом нерабочая неделя, но специалисты опасаются, что столь мягкие меры, наоборот, приведут к увеличению контактов между людьми. После обращения Владимира Путина, не решившегося прибегнуть к жестким мерам, россиянам пришлось втолковывать, что девять дней с 28 марта по 5 апреля в стране - не каникулы и не "внеочередной праздник". По сути, Путин переложил введение ограничительных мер на правительство и регионы, чем они и занимаются весь конец недели в срочном порядке.