Коронавирус: 25 тысяч смертей в мире, в Италии более 900 погибших за сутки

Пандемия коронавируса уже унесла жизни свыше 25 тысяч человек в мире, больше всего пострадала Европа, где умерли 17 314 заболевших. Накануне США обогнали Китай по количеству зараженных коронавирусом (в пятницу число заболевших в США превысило 100 тысяч).

На первом месте по числу смертей - Италия (9 134), затем Испания (4 934) и Китай (3 292).

Всего в мире коронавирусом заразились с декабря 2019 года почти 600 тысяч человек.

За минувшие сутки в Италии смертность от коронавируса установила новый рекорд - 919 человек.

Итальянские власти осторожно говорят, что новые данные показывают замедление новых заражений, но предупреждают, что пик еще впереди.

По словам главы Национального института здоровья Сильвио Брусаферро, признаки замедления могут свидетельствовать о действенности строгих ограничительных мер.

Он призвал при этом не ослаблять карантин. "Мы пока не прошли пик". Накануне стало известно, что за сутки в стране было выявлено 6150 новых заражений, 712 человек умерли.

Италия первой из стран Запада ввела строгий карантин, включая ограничение на передвижение людей. Власти в пятницу заявили, что после 3 апреля он будет продлен.

За последние сутки число умерших от Covid-19 в Испании выросло на 769. Всего в стране от коронавируса умерли 4 934 человека. Всего в Испании зафиксировано 64 059 случаев заражения, что на 7871 больше, чем днем ранее.

Судя по всему, растет количество смертей среди наиболее уязвимых категорий населения, в частности в домах престарелых.

Испания - вторая по количеству заразившихся европейская страна после Италии. В четверг чрезвычайное положение в Испании продлили до 12 апреля - в стране закрыта большая часть магазинов, заведений и компаний.

Испанский министр здравоохранения Фернандо Симон также сообщил, что данные могут свидельствовать о том, что эпидемия стабилизируется.

"Это правда, что сегодня зарегистрировано больше смертей, чем вчера. Но правда и то, что в процентном соотношении сегодняшний рост примерно равен сумме роста последних трех дней, и мы видим в этом явную стабилизацию", - цитирует его агентство Рейтер.

"Кажется, мы подходим к долгожданному пику", - добавил он.

Не меньше миллиона погибших - оптимистичный сценарий

Корреспондент Би-би-си по вопросам науки Николай Воронин:

"Согласно последним расчетам команды ученых из Имперского колледжа Лондона, в отсутствие всяких мер сдерживания пандемия Covid-19 могла бы докатиться практически до каждого жителя планеты. Число потенциальных зараженных оценивается на уровне 7 млрд человек, а число погибших от коронавируса составило бы около 40 млн.

Если придерживаться основных рекомендаций ВОЗ - ограничить число контактов пожилых людей на 60%, а всех остальных примерно на 40%, - то резкий рост количества заболевших удастся замедлить. В этом случае число жертв эпидемии должно уменьшиться вдвое - до 20 млн.

Однако ученые отмечают, что даже в этом случае системы здравоохранения абсолютно всех стран скоро перестанут справляться с наплывом пациентов в тяжелом состоянии. В бедных странах пиковая нагрузка может превысить число доступных мест в реанимации в 25 раз, в богатых - в семь раз.

Согласно расчетам, избежать такого сценария можно лишь в том случае, если по всему миру будут вовремя введены более жесткие меры - обязательное тестирование населения, самоизоляция людей с симптомами, ограничение движения общественного транспорта, физическое дистанцирование, строгий карантин и т.п.

Если эти ограничения продержатся достаточно долгое время, число потенциальных жертв коронавируса удастся сократить на 38,7 млн человек, если их введут позже, когда эпидемия успеет разрастись - на 30,7 млн.

Это значит, что даже при самом оптимистичном сценарии число погибших от коронавируса оценивается на уровне 1,3 млн человек".

Французский премьер-министр Эдуард Филипп выразил обеспокоенность из-за крайне высокого числа новых заражений. По его словам, эпидемия, начавшаяся на востоке страны, добралась до окрестностей Парижа.

Федерация больниц Франции предупредила, что пик загруженности больниц в Париже может случиться в ближайшие 24-48 часов. Согласно данным мобильного оператора Orange, Париж покинули 1,2 млн человек.

В четверг стало известно о самой молодой жертве коронавируса во Франции - от Covid-19 скончалась 16-летняя Джули А. Ее сестра сказала в интервью газете Le Parisien: "Хватит думать, что этому подвержены только пожилые люди. Никто не может быть невидимым для этого вируса-мутанта".

Папа римский Франциск благословил всех католиков в молитве о завершении пандемии перед собором Святого Петра в Ватикане. На этот раз площадь была пуста. Верующие могли наблюдать за этим в телевизионной трансляции. Франциск призвал мировое сообщество рассматривать нынешний кризис как тест на сплоченность и напоминание о простых истинах.

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика уже находится в рецессии, и государствам необходимо отреагировать на это значительными тратами, чтобы избежать банкротств и дефолтов по долгам развивающихся государств, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Количество смертей от Covid-19 в Британии за прошедшие сутки составило 759 случаев, что на 181 больше предыдущего показателя. Количество зараженных за сутки увеличивается вдвое каждые три-четыре дня, сообщил член кабинета министров Майкл Гоув.

За все время пандемии коронавирус был выявлен у 14 543 человек. За последние 24 часа было выявлено 2885 новых случаев, сказал Гоув.

Об обнаружении инфекции сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон. В последние сутки у него проявились легкие симптомы в виде кашля и повышенной температуры, и теперь он самоизолируется в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, но продолжит руководить правительством посредством видеосвязи.

В Ирландии количество жертв коронавируса достигло 22, за сутки там скончались еще три человека. Всего был выявлен 2121 случай заражения. Премьер-министр Лео Варадкар запретил жителям встречаться с другими людьми за исключением своих ближайших родственников.

В США быстро растет число заболевших, после того, как накануне страна вышла на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сейчас их более 100 тысяч.

Эпицентром вспышки в стране стал Нью-Йорк, но последние данные показывают, что ситуация резко ухудшается в Новом Орлеане, Чикаго и Детройте. Всего в стране умерли более 1 300 человек.

Президент Дональд Трамп вслед за Палатой представителей США и Сенатом одобрил выделение 2 трлн долларов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Среди прочего она предусматривает выделение 1200 долларов для большинства взрослых американцев.

В четверг Трамп заявил, что его команда планирует выпустить правила социального дистанционирования, некоторым регионам страны, по словам Трампа, будет рекомендовано ослабить условия введенного карантина.

Президент Бразилии Жаир Болсонару попал под шквал критики из-за слов о том, что количество заразившихся коронавирусом в стране искусственно завышается из политических соображений, пишет Guardian. Он в частности заявил: "Некоторые умрут. Мне жаль. Это жизнь".

По состоянию на пятницу в стране заразились 3 417 человек, умерли 92 человека. Болсонару заявил в интервью местному телеканалу, что он подозревает в завышении данных своего политического противника и назвал ситуацию с коронавирусом паникерством.

Власти Южной Кореи призвали жителей страны не выходить из дома, после того, как в стране был зафиксирован 91 новый случай заражения. Всего с начала пандемии заразились 9 332 человека. Премьер-министр Чон Се Гюн рассказал журналистам, что с приходом весны трудно оставаться дома, но, по его словам, лучше "приложить все усилия, чтобы покончить с нынешней болью, чем страдать еще долгое время".

Премьер Пакистана Имран Хан объявил о создании молодежных бригад "Тигры, борющиеся с короной", которые будут доставлять продукты людям, которые не могут по разным причинам выйти из дома, сообщила газета Dawn.

Жителей Токио призвали на выходных остаться дома, из-за чего в супермаркеты выстроились длинные очереди. Губернатор Токио Юрико Коикэ предупредила, что в Токио вскоре может быть вспышка новых случаев заражений.

Миллионы рабочих в Бангладеш могут остаться без средств к существованию после того, как производители одежды из Европы и США отменили свои заказы, сообщила глава ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш Рубана Хук. Она призвала международные компании не бросать их во время пандемии.

В ЮАР введен карантин на три недели. Военные и полицейские патрулируют улицы городов. На появившихся в соцсетях видео полицейские в некоторых случаях применяют силу в отношении людей, не желающих подчиняться правилам.

В Зимбабве вновь разрешили пользоваться американскими долларами. В прошлом году для поддержания экономики был введен запрет на обращение иностранных валют. С понедельника в стране начнется карантин.

В Танзании были арестованы два человека за распространение ложной информации. Как сообщается, они ехали в автобусе и доказывали пассажирам, что коронавирус - фейк.

В субботу начинается трехнедельный карантин в Киншасе - столице Демократической Республики Конго. Жители в течение четырех дней не смогут покинуть свои дома, после чего им разрешат пополнить запасы продуктов на следующие два дня.

Всего на африканском континенте с начала пандемии коронавирусом заразились 3450 человек.

Сирия запретила перемещения людей между городами и провинциями в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил местный телеканал Ikhbariya TV со ссылкой на министра внутренних дел страны.

В Сирии пока было выявлено пятеро заразившихся, но есть опасения, что вспышка вируса может серьезно ударить по стране, медицинская система которой была ослаблена гражданской войной.

Также в стране был введен комендантский час, который действует с 6 вечера до 6 утра. Помимо этого власти распорядились приостановить авиасообщение и прекратить работу многих коммерческих компаний.